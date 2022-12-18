Джерело - Чемпіон.

11' Медики на полі надають допомогу французькому кіперу.

10' Льоріса в штрафному майданчику підбили. Арбітр зафіксував фол.

9' Мессі на ближню стійку подавав - невдало.

8' Де Пауль пробивав небезпечно. Від Варана м'яч пішов на кутовий.

6' Мессі пресингував Ернандеса і порушив правила.

5' Мак Аллістер наважився на дальній удар - м'яч прийшовся в руки Льорісу.

4' Упамекано у верховій боротьбі сфолив проти Мессі.

3' Де Пауль робив закидання на Альвареса, який опинився в офсайді.

2' Де Пауль збив Рабйо в центрі поля, штрафний для французів.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Франції! Всесвітньо відома Марсельєза.

Лунає гімн Аргентини!

Команди виходять на поле!

Читайте про головні інтриги та рекорди головного матчу чемпіонату світу-2022.

Напередодні старту варто зазначити, що обидві команди - дворазові чемпіони. Аргентинці тричі програваали в фіналі, французи - одного разу.

Головним арбітром матчу призначено польського арбітра Шимона Марциняка, який вперше обслуговуватиме фінал великого турніру.

Ключові цифри вирішального матчу світової першості:

22-й - за ліком фінал чемпіонатів світу;

- за ліком фінал чемпіонатів світу; 18 грудня - дата фіналу;

грудня - дата фіналу; 17:00 - час початку;

- час початку; 88 986 - глядачів здатна вмістити арена, яка прийме фінал - стадіон Лусаїл-Айконік або Міжнародний стадіон Лусаїл;

- глядачів здатна вмістити арена, яка прийме фінал - стадіон Лусаїл-Айконік або Міжнародний стадіон Лусаїл; 41 - рік головному арбітру матчу, поляку Шимону Марциняку.

Стартові склади команд:

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья, Ді Марія, Де Пауль, Е. Фернандес, Мак Аллістер, Мессі, Альварес.

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Упамекано, Ернандес, Грізманн, Тчуамені, Рабйо, Дембеле, Жиру, Мбаппе.

Збірні Франції та Аргентини зіграють у фіналі Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у неділю 18 грудня на стадіоні Лусаїл-Айконік. Початок о 17:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.