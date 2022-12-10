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Ван Дейк: Ми багато тренували пенальті, це дуже боляче

Сьогодні 14:03 369 0
Захисник збірної Нідерландів розповів про виліт з ЧС-2022
Ван Дейк: Ми багато тренували пенальті, це дуже боляче
#Збірна Нідерландів з футболу

Джерело - NOS.

Гравці збірної Нідерландів тренували пенальті перед поразкою від Аргентини в 1/4 фіналу ЧС-2022.

Про це розповів оборонець "помаранчевих" Вірджіл ван Дейк.

"Ми багато тренували пенальті. Все було нормально до вчорашнього вечора. Потім - величезне розчарування. Це дуже боляче. Тренуєшся, тренуєшся, тренуєшся, а потім - промах у вирішальний момент. Це може трапитися з кожним".

  Актуально: Ван Гал покине посаду головного тренера збірної Нідерландів

"М'яч мав би полетіти трохи більше в кут. На жаль, такі речі трапляються у футболі. Ми будемо знову тренувати пенальті. Я буду це робити", - сказав ван Дейк.

Нагадаємо, Мессі - найкращий гравець матчу Аргентина - Нідерланди.

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