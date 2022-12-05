Кейн: У збірної Англії чудовий сплав досвіду та молодості

Збірна Англії показує велику зрілість на ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів нападник англійців Гаррі Кейн.

"По-справжньому важкий матч, а у плей-оф простих і не буває. Ми показуємо велику зрілість протягом турніру. З самого початку настрій був на висоті, і ми забили три хороші голи. Три матчі на нуль поспіль також дуже важливі для нас.

У моменті з голом у мене було дуже багато часу. М'яч доставили на блюдечку, ідеально. Я нападник, тож завжди радий забити.

Зараз у команді в нас чудовий сплав досвіду та молодості. Ще одна перемога у плей-оф, роками такі давалися Англії нелегко. Насолодимось цією перемогою, а потім переключимо увагу на гру з Францією. Це буде дуже важка битва", - сказав Кейн.