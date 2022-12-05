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Кейн: У збірної Англії чудовий сплав досвіду та молодості

Сьогодні 09:25 197 0
Гаррі Кейн прокоментував перемогу команди над Сенегалом
Кейн: У збірної Англії чудовий сплав досвіду та молодості
Фото - gettyimages
#Гаррі Кейн

Джерело - sport.ua.

Збірна Англії показує велику зрілість на ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів нападник англійців Гаррі Кейн.

"По-справжньому важкий матч, а у плей-оф простих і не буває. Ми показуємо велику зрілість протягом турніру. З самого початку настрій був на висоті, і ми забили три хороші голи. Три матчі на нуль поспіль також дуже важливі для нас.

У моменті з голом у мене було дуже багато часу. М'яч доставили на блюдечку, ідеально. Я нападник, тож завжди радий забити.

Зараз у команді в нас чудовий сплав досвіду та молодості. Ще одна перемога у плей-оф, роками такі давалися Англії нелегко. Насолодимось цією перемогою, а потім переключимо увагу на гру з Францією. Це буде дуже важка битва", - сказав Кейн.

Нагадаємо, збірна Англії розгромила Сенегал в 1/8 фіналу ЧС-2022.

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