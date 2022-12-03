Хакімі та Ен-Несірі тренувались окремо напередодні матчу з Іспанією

Обидва футболісти займалися за індивідуальною програмою

Джерело - Чемпіон.

Лідери збірної Марокко Ашраф Хакімі та Юссеф Ен-Несірі були відсутні у загальній групі команди на тренуванні перед матчем з Іспанією в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Про це повідомляє Marca.

Обидва футболісти займалися за індивідуальною програмою. Це не повинно вплинути на їхню участь у грі.

🚨 Achraf y En-Nesyri entrenan al margen del grupo, pero ambos deberían estar disponibles para enfrentarse a España en octavos de final



📹 La última hora de #MAR, por @jigochoa #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/n905QfoyqC — MARCA (@marca) December 3, 2022

Матч Марокко - Іспанія відбудеться у вівторок, 6 листопада о 17:00 за київським часом.