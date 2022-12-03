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Хакімі та Ен-Несірі тренувались окремо напередодні матчу з Іспанією

Сьогодні 21:24 195 0
Обидва футболісти займалися за індивідуальною програмою
Хакімі та Ен-Несірі тренувались окремо напередодні матчу з Іспанією
#Збірна Іспанії з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу, #збірна Марокко з футболу

Джерело - Чемпіон.

Лідери збірної Марокко Ашраф Хакімі та Юссеф Ен-Несірі були відсутні у загальній групі команди на тренуванні перед матчем з Іспанією в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Про це повідомляє Marca.

Обидва футболісти займалися за індивідуальною програмою. Це не повинно вплинути на їхню участь у грі.

Матч Марокко - Іспанія відбудеться у вівторок, 6 листопада о 17:00 за київським часом.

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