Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу в Катарі завершився груповий етап саме час поглянути, які футболісти забили найбільше голів за перші 2 тижні турніру.

Цікаво, що перше місце між собою поділили відразу 5 гравців із різних збірних і 4 з них зможуть покращити свій показник уже в поєдинках плей-оф (Еннер Валенсія разом зі збірною Еквадору вже залишили мундіаль):

Кіліан Мбаппе (Франція) – 3 голи (1 асист)

голи (1 асист) Альваро Мората (Іспанія) – 3 (1)

(1) Коді Гакпо (Нідерланди) – 3 (0)

(0) Маркус Рашфорд (Англія) – 3 (0)

(0) Еннер Валенсія (Еквадор) – 3 (0)

(0) Бруну Фернандеш (Потугалія) – 2 (2)

(2) Венсан Абубакар (Камерун) – 2 (1)

(1) Ліонель Мессі (Аргентина) – 2 (1)

(1) Мехді Таремі (Іран) – 2 (1)

(1) Ніклас Фуллькруг – 2 (1)

Без Мессі та Роналду: 10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу

Нагадаємо, Ліонель Мессі завдяки голу у ворота Мексики наздогнав Марадону за м'ячами на Кубках світу. А Кріштіану Роналду забив лише один гол на груповому етапі (їх могло бути два, проте м'яч у ворота Уругваю переписали на його партнера по команді). Втім, легендарному португальцеві є чим іще похвалитися – він став першим, хто забивав на 5 чемпіонатах світу.

Роналду – перший гравець в історії, який забив на 5 чемпіонатах світу

Усі бомбардири зможуть покращити свій результат, починаючи з 3 грудня, коли стартують матчі 1/8 фіналу ЧС-2022. За оцінками букмекерів, найкращі шанси виграти Золоту бутсу турніру мають Кіліан Мбаппе (коефіцієнт 3,35) та Ліонель Мессі (7,00).