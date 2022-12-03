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Мбаппе, Мората, Рашфорд та ще 2 гравці стали найкращими бомбардирами групового етапу ЧС-2022

Сьогодні 14:09 383 0
Мбаппе, Мората, Рашфорд та ще 2 гравці стали найкращими бомбардирами групового етапу ЧС-2022
#Ліонель Мессі, #Мората, #Кріштіану Роналду, #Кіліан Мбаппе, #Маркус Рашфорд

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу в Катарі завершився груповий етап  саме час поглянути, які футболісти забили найбільше голів за перші 2 тижні турніру.

Цікаво, що перше місце між собою поділили відразу 5 гравців із різних збірних і 4 з них зможуть покращити свій показник уже в поєдинках плей-оф (Еннер Валенсія разом зі збірною Еквадору вже залишили мундіаль):

  • Кіліан Мбаппе (Франція) – 3 голи (1 асист)
  • Альваро Мората (Іспанія) – 3 (1)
  • Коді Гакпо (Нідерланди) – 3 (0)
  • Маркус Рашфорд (Англія) – 3 (0)
  • Еннер Валенсія (Еквадор) – 3 (0)
  • Бруну Фернандеш (Потугалія) – 2 (2)
  • Венсан Абубакар (Камерун) – 2 (1)
  • Ліонель Мессі (Аргентина) – 2 (1)
  • Мехді Таремі (Іран) – 2 (1)
  • Ніклас Фуллькруг – 2 (1)

Без Мессі та Роналду: 10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу

Нагадаємо, Ліонель Мессі завдяки голу у ворота Мексики наздогнав Марадону за м'ячами на Кубках світу. А Кріштіану Роналду забив лише один гол на груповому етапі (їх могло бути два, проте м'яч у ворота Уругваю переписали на його партнера по команді). Втім, легендарному португальцеві є чим іще похвалитися – він став першим, хто забивав на 5 чемпіонатах світу.

Роналду – перший гравець в історії, який забив на 5 чемпіонатах світу

Усі бомбардири зможуть покращити свій результат, починаючи з 3 грудня, коли стартують матчі 1/8 фіналу ЧС-2022. За оцінками букмекерів, найкращі шанси виграти Золоту бутсу турніру мають Кіліан Мбаппе (коефіцієнт 3,35) та Ліонель Мессі (7,00).

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