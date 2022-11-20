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Без Мессі та Роналду: 10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу

Сьогодні 11:37 Андрій Твердохліб 148 0
Без Мессі та Роналду: 10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу

Джерело - Чемпіон.

20 листопада в Катарі матчем господарів і збірною Еквадору стартує 22-й чемпіонат світу з футболу.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Список найкращих бомбардирів в історії Мундіалей очолює ексфорвард збірної Німеччини Мирослав Клозе, на рахунку якого 16 голів у 24 матчах. Другий - бразилець Роналду з 15 голами в 19 матчах, замикає чільну трійку німець Герд Мюллер, який відзначився 14 разів у 13 матчах.

У першій десятці - 4 представники Німеччини, 2 - Бразилії, по подному - Польщі, Угорщини, Франції і Перу

У першій десятці найкращих бомбардирів є лише один діючий гравець, до того ж він візьме участь у 4-му для себе Мундіалі. На рахунку Томаса Мюллера 10 голів у 16 матчах і 8 сходинка.

Зазначимо, Ліонель Мессі, для якого цей турнір стане 5-м, забив 6 голів у 19 матчах. У бразильця Неймара також 6 голів, але у 10 матчах і лише 2 турнірах. Кріштіано Роналду брав учасить у чемпіонатах. На рахунку португальця 7 голів у 17 матчах. Тож за певних умовах усі троє можуть піднятися до першої десятки за підсумками чемпіонату.

10 найкращих бомбардирів ЧС

Місце Футболіст Збірна Участь Матчі Голи
1 Мирослав Клозе* Німеччина 4 24 16
2 Роналдо* Бразилія 4 19 15
3 Герд Мюллер** Німеччина (ФРН) 2 13 14
4 Жюст Фонтен* Франція 1 6 13
 5  Пеле* Бразилія 4 14 12
6 Юрген Клінсманн* Німеччина 3 17 11
7 Шандор Кочиш** Угорщина 1 5 10
8 Томас Мюллер Німеччина 3 16 21
9 Гжегош Лато* Польща 3 20 10
10 Теофіло Кубільяс* Перу 3 13 10
...    
34 Кріштіано Роналду Португалія 4 17 7
39 Ліонель Мессі Аргентина 4 19 6
44 Неймар Бразилія 2 10 6

* - завершив кар'єру

** - помер

Серед найдорожчих футболістів чемпіонату світу лише 1 бразилець і жодного аргентинця

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