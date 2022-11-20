Без Мессі та Роналду: 10 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу

Джерело - Чемпіон.
20 листопада в Катарі матчем господарів і збірною Еквадору стартує 22-й чемпіонат світу з футболу.
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Список найкращих бомбардирів в історії Мундіалей очолює ексфорвард збірної Німеччини Мирослав Клозе, на рахунку якого 16 голів у 24 матчах. Другий - бразилець Роналду з 15 голами в 19 матчах, замикає чільну трійку німець Герд Мюллер, який відзначився 14 разів у 13 матчах.
У першій десятці - 4 представники Німеччини, 2 - Бразилії, по подному - Польщі, Угорщини, Франції і Перу
У першій десятці найкращих бомбардирів є лише один діючий гравець, до того ж він візьме участь у 4-му для себе Мундіалі. На рахунку Томаса Мюллера 10 голів у 16 матчах і 8 сходинка.
Зазначимо, Ліонель Мессі, для якого цей турнір стане 5-м, забив 6 голів у 19 матчах. У бразильця Неймара також 6 голів, але у 10 матчах і лише 2 турнірах. Кріштіано Роналду брав учасить у чемпіонатах. На рахунку португальця 7 голів у 17 матчах. Тож за певних умовах усі троє можуть піднятися до першої десятки за підсумками чемпіонату.
10 найкращих бомбардирів ЧС
|Місце
|Футболіст
|Збірна
|Участь
|Матчі
|Голи
|1
|Мирослав Клозе*
|Німеччина
|4
|24
|16
|2
|Роналдо*
|Бразилія
|4
|19
|15
|3
|Герд Мюллер**
|Німеччина (ФРН)
|2
|13
|14
|4
|Жюст Фонтен*
|Франція
|1
|6
|13
|5
|Пеле*
|Бразилія
|4
|14
|12
|6
|Юрген Клінсманн*
|Німеччина
|3
|17
|11
|7
|Шандор Кочиш**
|Угорщина
|1
|5
|10
|8
|Томас Мюллер
|Німеччина
|3
|16
|21
|9
|Гжегош Лато*
|Польща
|3
|20
|10
|10
|Теофіло Кубільяс*
|Перу
|3
|13
|10
|...
|34
|Кріштіано Роналду
|Португалія
|4
|17
|7
|39
|Ліонель Мессі
|Аргентина
|4
|19
|6
|44
|Неймар
|Бразилія
|2
|10
|6
* - завершив кар'єру
** - помер
Серед найдорожчих футболістів чемпіонату світу лише 1 бразилець і жодного аргентинця
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