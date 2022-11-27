Мессі забив гол у ворота Мексика та наздогнав Марадону

Джерело - Чемпіон.

Ліонель Мессі став автором переможного голу збірної Аргентини у ворота Мексики на чемпіонаті світу-2022.

Нападник відзначився більярдним пострілом у ліву "шістку" воріт Очоа на 64-й хвилині. Це другий гол 10-го номера на турнірі та 8-й на чемпіонатах світу. Таким чином, Мессі наздогнав Марадону в списку бомбардирів чемпіонатів світу. Цікаво, що і Мессі, і Марадоні знадобилося для цього по 21 матчу. Але для футболіста ПСЖ - це 5-й Мундіаль, Марадона ж зіграв на 4-х.

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Аргентина перемогла Мексику (2:0) у другому турі чемпіонату світу-2022 в групі С. В іншому матчі квартету Польща здолала Саудівську Аравію (2:0). Доля обох путівок в плей-оф Мундіалю визначиться в третьому турі, який відбудеться 30 листопада.

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