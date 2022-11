ФІФА справедливо записала перший гол у матчі Португалія - Уругвай на чемпіонаті світу на рахунок Бруну Фернандеша, а не Кріштіану Роналду.

Про це повідомила компанія Adidas, яка виготовила офіційний м'яч турніру.

Пояснення навів британський Sky Sports:

Adidas have confirmed no contact was made between the World Cup matchball and Cristiano Ronaldo, thanks to a 500Hz IMU sensor and Connected Ball Technology housed in Adidas’s Al Rihla used in the tournament… 👀❌ pic.twitter.com/v9MvtFXnMT