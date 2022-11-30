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Adidas підтвердив, що Роналду не торкався м'яча в моменті з голом у ворота Уругваю на ЧС-2022

Сьогодні 15:23 Андрій Дунець 295 0
Adidas підтвердив, що Роналду не торкався м'яча в моменті з голом у ворота Уругваю на ЧС-2022
#Adidas, #Кріштіану Роналду, #Бруну Фернандеш, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

ФІФА справедливо записала перший гол у матчі Португалія - Уругвай на чемпіонаті світу на рахунок Бруну Фернандеша, а не Кріштіану Роналду.

Про це повідомила компанія Adidas, яка виготовила офіційний м'яч турніру.

Пояснення навів британський Sky Sports:

"Компанія Adidas підтвердила, що між офіційним м’ячем Кубка світу та Кріштіану Роналду не було встановлено контакту завдяки датчику IMU 500 Гц і технології Connected Ball, які розміщені в Al Rihla (назва ігрового снаряду) від Adidas, які використовуються на турнірі. Технологія всередині м’яча однозначно показує, що дотику не було".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФІФА може переписати перший гол Фернандеша на Роналду.

Роналду підпише з Аль-Насром контракт на 500 млн євро

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