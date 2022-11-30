Джерело - Чемпіон.

ФІФА справедливо записала перший гол у матчі Португалія - Уругвай на чемпіонаті світу на рахунок Бруну Фернандеша, а не Кріштіану Роналду.

Про це повідомила компанія Adidas, яка виготовила офіційний м'яч турніру.

Пояснення навів британський Sky Sports:

"Компанія Adidas підтвердила, що між офіційним м’ячем Кубка світу та Кріштіану Роналду не було встановлено контакту завдяки датчику IMU 500 Гц і технології Connected Ball, які розміщені в Al Rihla (назва ігрового снаряду) від Adidas, які використовуються на турнірі. Технологія всередині м’яча однозначно показує, що дотику не було".

Adidas have confirmed no contact was made between the World Cup matchball and Cristiano Ronaldo, thanks to a 500Hz IMU sensor and Connected Ball Technology housed in Adidas’s Al Rihla used in the tournament… 👀❌ pic.twitter.com/v9MvtFXnMT — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 29, 2022

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФІФА може переписати перший гол Фернандеша на Роналду.

Роналду підпише з Аль-Насром контракт на 500 млн євро

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua