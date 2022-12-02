Гюндоган: Збірна Німеччини не реалізувала свій потенціал

Збірна Німеччини не змогла показати свій рівень на ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів хавбек німців Ілкай Гюндоган.

"Важко знайти пояснення. Ми були зосереджені на нашій меті. Ми старалися, але, якщо чесно, нам не вистачило багато чого. Не вистачило якості.

Ми не змогли зіграти на своєму рівні в трьох матчах. Ми знаємо наш потенціал, але не використали його. Ми не змогли викластись на повну протягом трьох ігор. Можете собі уявити, як це засмучує", - розповів Гюндоган.