Камерун - Бразилія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна Камеруну зіграє проти збірної Бразилії у матчі 3-го туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи G у п'ятницю, 2 грудня. Початок о 21:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Група G
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Бразилія
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|2
|Швейцарія
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|3
|Камерун
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|4
|Сербія
|2
|0
|1
|1
|3-5
|1
1-й тур
2-й тур
3-й тур
- 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
- 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія