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Неймар пропустить матч із Камеруном на чемпіонаті світу

Сьогодні 20:25 207 0
Неймар пропустить матч із Камеруном на чемпіонаті світу
#Неймар

Джерело - Чемпіон.

Бразильський нападник Неймар пропустить матч групового етапу чемпіонату світу 2022 року з Камеруном. 

Про це повідомляє cbf.com.br.

Крім Неймара, через травму зустріч із командою Камеруну пропустять захисники Алекс Сандро та Данило.

Обстеження виявило в Алекса Сандро травму м'язів лівого стегна. Данило і Неймар все ще перебувають у процесі відновлення після травм кісточки. Неймар мав напад лихоманки, зараз це під контролем і не заважає процесу його відновлення від травми. Усі троє не братимуть участі у грі з Камеруном.

Неймар отримав розтягнення зв'язок кісточки у матчі 1-го туру групи G зі збірною Сербії (2:0). Він з'явився на полі у стартовому складі та був замінений на 79-й хвилині зустрічі. Також пізніше у Неймара було виявлено симптоми вірусної інфекції.

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