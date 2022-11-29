Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 листопада, у матчі 3-го туру групи А ЧС-2022 збірна Катару програла Нідерландам (0:2) і встановила сумний рекорд.

Катар став першою країною-господаркою, яка програла три матчі на домашньому чемпіонаті світу, а також встановила антирекорд за пропущеними голами на груповому етапі для країни-господарки. Підопічні Фелікса Санчеса забили лише один гол, а пропустили 7.

У 1/8 фіналу Нідерланди зіграють із командою, яка займе друге місце у групі B, а Сенегал зустрінеться зі збірною, яка вийде у плей-оф турніру з першого рядка у тому ж квартеті B.