Карвахаль: Рюдігер просив мене перемогти Японію

Оборонець збірної Німеччини та Реала Антонію Рюдігер попросив партнер по клубу і суперника на Мундіалі Дані Карвахаля перемогти команду Японії.

Про це розповів сам іспанський футболіст.

"Рюдігер попросив мене перемогти Японію. Але ніхто не сумнівається, що ми гратимемо на перемогу.

Ми хочемо фінішувати першими та виграти всі матчі. Ми все зробимо для цього", - сказав Карвахаль.