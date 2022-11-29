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Карвахаль: Рюдігер просив мене перемогти Японію

Сьогодні 11:55 153 0
Захисник Реала розповів про прохання свого одноклубника.
Карвахаль: Рюдігер просив мене перемогти Японію
#Карвахаль, #Рюдігер

Джерело - Чемпіон.

Оборонець збірної Німеччини та Реала Антонію Рюдігер попросив партнер по клубу і суперника на Мундіалі Дані Карвахаля перемогти команду Японії.

Про це розповів сам іспанський футболіст.

"Рюдігер попросив мене перемогти Японію. Але ніхто не сумнівається, що ми гратимемо на перемогу.

Ми хочемо фінішувати першими та виграти всі матчі. Ми все зробимо для цього", - сказав Карвахаль.

Після 2 турів колектив Луісп Енріке має у своєму активі 4 очка, Японія та Коста-Рика по 3 та Німеччина є аутсайдером групи з одним балом в активі 

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