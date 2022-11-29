Енріке: Домовилися з Фліком про фінал Іспанія – Німеччина

Збірна Іспанії може зустрітися з Німеччиною у фіналі ЧС-2022.

Про це розповів головний тренер іспанців Луїс Енріке.

"Він мені особливо подобається – він дуже освічений, а його футбольний рівень дуже високий. Крім того, у команді гравці до нього ставляться шанобливо. Він мені подобається.

Ми домовилися зустрітися у фіналі, начебто ми пара… Всі знають, що єдиний спосіб знову зустрітися з Німеччиною – це фінал турніру. Жарт чи серйозно, ми сказали, що побачимося 18-го числа у Досі, щоб зіграти у цьому матчі", - сказав Енріке.