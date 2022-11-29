Пепе встановив рекорд збірної Португалії у матчі з Уругваєм

Захисник збірної Португалії Пепе встановив рекорд своєї команди у матчі другого туру ЧС-2022 проти Уругваю.

Про це повідомляє Sky Sports.

Оборонець вийшов на поле у ​​віці у віці 39 років та 275 днів. Це дозволило Пепе стати найбільш віковим польовим гравцем в історії виступів збірної Португалії на чемпіонатах світу.

Також Пепе за цим показником вийшов на третє місце в абсолюті. Його випереджають лише камерунський форвард Роже Мілла (42 роки та 39 днів на ЧС-1994) та захисник збірної Канади Атіба Хатчінсон (39 років та 292 дні), який також виступає на нинішньому ЧС у Катарі.

Нагадаємо, Фернандеш - найкращий гравець матчу Португалія - Уругвай на ЧС-2022.