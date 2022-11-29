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Канада - Марокко: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 03:00 174 0
Матч відбудеться у четвер, 1 грудня
Канада - Марокко: де дивитися матч ЧС-2022
#Канада, #Марокко, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи F чемпіонату світу з футболу збірна Канади зіграє з Марокко.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у четвер, 1 грудня. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Хорватія 2 1 1 0 4-1 4
2  Марокко 2 1 1 0 2-0 4
3  Бельгія 2 1 0 1 1-2 3
4  Канада 2 0 0 2 1-5 0

1-й тур

  • 23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія - 0:0
  • 23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада - 1:0

2-й тур

  • 27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко - 0:2
  • 27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада - 4:1

3-й тур

  • 1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія
  • 1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко
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