Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Криворізький Кривбас святкував домашню перемогу над харківським Металістом 1925 у грі 26 туру Української Прем’єр-ліги. Матч завершився з рахунком 3:0.

Швидкий гол вдалося забити Максиму Задераці, який вивів вперед господарів. На 37 хвилині з передачі Дениса Кузика Артур Микитишин подвоїв рахунок. Наприкінці першої половини зустрічі Іван Дібанго асистував Максиму Луньову, який збільшив рахунок до 3:0.

Друга половина гра не була багата на небезпечні моменти. Господарі намагалися втримати здобуту перевагу, зберігаючи сили на наступний тур. Гості не змогли забити бодай м'яч престижу. Владлен Юрченко та Денис Гармаш не влучили у ворота з хороших позицій.

Після зіграного матчу Кривбас продовжує втримувати третє місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на три бали. Металіст 1925 з 19 очками залишився на останньому місці у турнірній таблиці.

У 27 турі УПЛ, 4 травня, клуб з Харкова зустрінеться з Ворсклою, а 6 травня Кривбас завітає в гості до СК Дніпро-1.

Чемпіонат України — УПЛ

26 тур, 28 квітня

Кривбас — Металіст 1925 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 — 5 Задерака, 2:0 — 37 Микитишин, 3:0 — 44 Луньов

Кривбас: Маханьков, Бандейра (Понєдєльнік 71), Сантіні, Стецьков (Бескоровайний 70), Дібанго, Бізімана, Хомченовський, Кузик (Твердохліб 78), Луньов (По 77), Микитишин (Кожушко 64), Задерака.

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков (Безуглий 39), Імереков, Фарина, Капінус, Обіная (Вачіберадзе 72), Юсов, Гармаш, Юрченко, Фрімпонг (Борячук 79), Сидоров (Бичек 79).

Попередження: Жичиков 27, Імереков 55, Капінус 87.

Огляд

Турнірна таблиця

Нагадаємо, в першому матчі ігрового дня Зоря й Оболонь не виявили сильнішого, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках. В іншій зустрічі Колос вдома зіграв внічию з Олександрією (0:0). Після тої гри звільнено наставника ковалівців Ярослава Вишняка.