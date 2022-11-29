Англія - Вельс: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група В. 3-й тур 29 листопада, 2022 рік. 21:00 АНГЛІЯ - ВЕЛЬС Стадіон Ахмед бін Алі (Аль-Раян, Катар) Головний арбітр - Славко Вінчич (Словенія)

У матчі 3-го туру групи В чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Англії протистоятиме збірній Вельсу. Матч відбудеться у вівторок, 29 листопада о 21:00 за київським часом на стадіоні Ахмед бін Алі в Аль-Раяні.

Англія

Місце в рейтингу ФІФА - 5

Збірна Англії є багаторазовим учасником фінальних частин ЧС. У 1966 році англійці виграли домашній турнір. У 1990 та 2018 роках Три Леви посідали 4-ті місця.

У першому турі ЧС-2022 англійці розгромили Іран із рахунком 6:2, а ось наступний матч (проти США) був далеко не таким результативним - нічия з рахунком 0:0. Перед заключним туром доля англійців знаходиться в їхніх руках: перемога над Вельсом гарантує підопічним Гарета Саутгейта перше місце у групі.

Цікаві факти:

Гаррі Кейн є другим найкращим бомбардиром в історії збірної Англії, а вже в Катарі може вийти на перше місце - потрібно забити двв голи, щоб випередити Вейна Руні, у якого 53 м’ячі;

Англія грала на чемпіонатах світу в нульову нічию частіше за всіх - мирова зі США стала 12-ю.

Склад:

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал). Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конор Коуді (Евертон), Ерік Даєр (Тоттенгем), Гаррі Маґвайр (Манчестер Юнайтед), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Бен Вайт (Арсенал). Півзахисники: Деклан Райс (Вест Гем), Келвін Філліпс (Манчестер Сіті), Мейсон Маунт (Челсі), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Конор Ґаллагер (Челсі), Джуд Беллінґем (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Джеймс Меддісон (Лестер). Нападники: Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джек Гріліш (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Маркус Решфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Рахім Стерлінг (Челсі), Каллум Вілсон (Ньюкасл).

Вельс

Місце в рейтингу ФІФА - 19

Збірна Вельсу вдруге грає у фінальній частині ЧС з футболу. На першому своєму чемпіонаті світу у 1958 році Вельс дістався до 1/4 фіналу.

У поєдинку першого туру ЧС-2022 проти США підопічні Роберта Пейджа вирвали нічию наприкінці гри завдяки голу Гарета Бейла з пенальті (1:1). Другий же поєдинок у Катарі склався для валлійців набагато гірше: поразка в компенсований час від Ірану (0:2). У матчі з Англією не зможе зіграти основний голкіпер команди Вейн Геннессі, який у попередній грі заробив вилучення.

Цікаві факти:

для 33-річного Гарета Бейла гра проти США стала 109-ю у кар'єрі за збірну Вельсу. За цим показником він повторив рекорд захисника Кріса Гантера, який тоді залишився у запасі;

Вейн Геннессі став третім голкіпером в історії ЧС, який отримав червону картку.

Склад

Воротарі: Вейн Хеннессі (Ноттінгем Форест, Англія), Денні Ворд (Лестер), Адам Девіс (Шефілд Юнайтед). Захисники: Бен Девіс (Тоттенхем), Бенджамін Кабанго (Суонсі), Том Лок'єр (Лутон Таун), Джо Родон (Ренн, Франція), Кріс Мефам (Борнмут), Ітан Ампаду (Спеція, Італія), Кріс Гантер (Вімблдон), Неко Вільямс (Ноттінгем Форест), Коннор Робертс (Бернлі). Півзахисники: Сорба Томас (Хаддерсфілд), Джо Аллен (Суонсі), Метт Сміт (МК Донс), Ділан Левітт (Данді Юнайтед), Гаррі Вілсон (Фулхем), Джозефф Моррелл (Портсмут), Джонатан Вільямс (Суїндон Таун), Аарон Ремсі (Ніцца, Франція), Рубін Колвілл (Кардіфф Сіті), Гарет Бейл (Лос-Анджелес ФК, США). Нападники: Кіффер Мур (Борнмут), Марк Харріс (Кардіфф Сіті), Бреннан Джонсон (Ноттінгем Форест), Деніел Джеймс (Фулхем).

Група

1-й тур

21 листопада | Англія - Іран | 6:2

21 листопада | США - Вельс | 1:1

2-й тур

25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран | 0:2

25 листопада | 21:00 | Англія - США | 0:0

Турнірна таблиця

Команда І В Н П Г О 1 Англія 2 1 1 0 6-2 4 2 Іран 2 1 0 1 4-6 3 3 США 2 0 2 0 1-1 2 4 Вельс 2 0 1 1 1-3 1

3-й тур

29 листопада | 21:00 | Іран - США

29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія

Факти: перед останнім туром кожна команда групи В зберігає шанси на вихід до плей-оф, а збірній Англії достатньо буде зіграти внічию із Вельсом для продовження боротьби в 1/8 фіналу.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;

2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;

3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;

4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;

5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;

6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;

7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):