Неймар пришвидшує повернення в гру на ЧС-2022 за допомогою технологій NASA

Неймар заліковує травму ноги за допомогою космічних технологій.

Вінгер збірної Бразилії Неймар намагається якнайшвидше відновитися від травми, яку він отримав у матчі 1 туру із Сербією.

Про це повідомляє Diario AS.

Свою реабілітацію Неймар намагається пришвидшити завдяки космічним технологіям. У соцмережах футболіст поділився знімками, на яких він взутий у спеціальний компресійний черевик.

Це специфічне взуття поєднує в собі три різні техніки масажу, що активізує кровообіг, зменшує набряк і знімає біль. Воно також зменшує м'язову втому, розщеплює накопичену молочну кислоту, усуває судоми, а також покращує загоєння м'яких тканин і кісток. Команда фізіотерапевтів, які допомагають бразильцеві стати на ноги, отримали цю технологію від NASA.

Нагадаємо, у збірній Бразилії впевнені, що серби навмисно травмували Неймара.