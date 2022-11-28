Головне
Збірна Бразилії здолала Швейцарію та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 19:53 337
Суд обрав запобіжний захід віцепрезиденту УАФ
Сьогодні 20:08 244 2
Лаціо зацікавлений у трансфері Маліновського
Сьогодні 19:38 163
Підручний не потрапив до старт-листу збірної України на першу гонку Кубка світу
Сьогодні 19:24 251
Мудрик - головна трансферна ціль Арсенала
Сьогодні 18:38 435
Збірна Південної Кореї поступилася Гані у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 17:01 291
Дніпро-1 поступився Кривбасу у 15 турі УПЛ
Сьогодні 16:39 718
Рух у меншості вирвав нічию в Олександрії у 15 турі УПЛ
Сьогодні 15:01 242
Сербія та Камерун зіграли внічию у захоплюючому матчі ЧС-2022
Сьогодні 14:02 524
Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200
Сьогодні 11:08 35891
Прямі трансляції

Неймар пришвидшує повернення в гру на ЧС-2022 за допомогою технологій NASA

Сьогодні 21:37 110 0
Неймар заліковує травму ноги за допомогою космічних технологій.
Неймар пришвидшує повернення в гру на ЧС-2022 за допомогою технологій NASA
Фото - gettyimages
#Неймар

Джерело - sport24.ua.

Вінгер збірної Бразилії Неймар намагається якнайшвидше відновитися від травми, яку він отримав у матчі 1 туру із Сербією.

Про це повідомляє Diario AS.

Свою реабілітацію Неймар намагається пришвидшити завдяки космічним технологіям. У соцмережах футболіст поділився знімками, на яких він взутий у спеціальний компресійний черевик.

Це специфічне взуття поєднує в собі три різні техніки масажу, що активізує кровообіг, зменшує набряк і знімає біль. Воно також зменшує м'язову втому, розщеплює накопичену молочну кислоту, усуває судоми, а також покращує загоєння м'яких тканин і кісток. Команда фізіотерапевтів, які допомагають бразильцеві стати на ноги, отримали цю технологію від NASA.

Нагадаємо, у збірній Бразилії впевнені, що серби навмисно травмували Неймара.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій Рейтинг WTA: Байндл увійшла до ТОП-100, Снігур втратила 39 позицій 255413
Камерун - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Камерун - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1672
Іспанія - Німеччина 1:1. Як це було Іспанія - Німеччина 1:1. Як це було 9321
Південна Корея - Гана: де і коли дивитися онлайн матч ЧС-2022 Південна Корея - Гана: де і коли дивитися онлайн матч ЧС-2022 1898
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 4920
Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200 Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200 35891
Рекомендуємо
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5795
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 224021 3
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 44459
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 21842
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 187529
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 102416