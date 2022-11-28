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Флік: Німеччина добилася колосального успіху, пишаюся нею

Сьогодні 12:09 140 0
Головний тренер "бундестім" прокоментував нічию з Іспанією
Флік: Німеччина добилася колосального успіху, пишаюся нею
#Флік, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - сайт німецького футбольного союзу.

Збірна Німеччина провела хороший матч проти Іспанії у 2 турі ЧС-2022 (1:1).

Про це заявив головний тренер "бундестім" Ганс-Дітер Флік.

"Команда билася та була безстрашною, але це лише перший крок. Ми залишаємося одним колективом навіть тоді, коли іншим так не здається. Команда добилася колосального успіху, я пишаюся нею. На полі були воїни, які себе не шкодували. Якщо збережемо цей імпульс та матимемо більше віри в себе, то зможемо досягнути багато чого", - сказав Флік.

Нагадаємо, Альба - найкращий гравець матчу Іспанія - Німеччина на ЧС-2022.

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