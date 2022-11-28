Флік: Німеччина добилася колосального успіху, пишаюся нею

Збірна Німеччина провела хороший матч проти Іспанії у 2 турі ЧС-2022 (1:1).

Про це заявив головний тренер "бундестім" Ганс-Дітер Флік.

"Команда билася та була безстрашною, але це лише перший крок. Ми залишаємося одним колективом навіть тоді, коли іншим так не здається. Команда добилася колосального успіху, я пишаюся нею. На полі були воїни, які себе не шкодували. Якщо збережемо цей імпульс та матимемо більше віри в себе, то зможемо досягнути багато чого", - сказав Флік.