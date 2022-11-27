Стало відомо, що тренер збірної Данії говорив гравцям після поразки у грі з Францією

Джерело - NRK.

Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд звернувся до данських футболістів на полі після матчу 2-го туру групового етапу чемпіонату світу - 2022 з Францією (1:2).

"Важливо дивитися один одному в очі, особливо після поразки, а не йти кожному своєю дорогою. Це те, що ми завжди робимо, незалежно від того, програли чи виграли. А після цього ми йдемо до вболівальників", - заявив Г'юлманд.

Захисник збірної Данії Расмус Крістенсен повідомив, що під час нетривалих командних зборів на полі після поразки тренер вимагав, щоб гравці не вішали носа.