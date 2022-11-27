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Стало відомо, що тренер збірної Данії говорив гравцям після поразки у грі з Францією

Сьогодні 13:12 136 0
Стало відомо, що тренер збірної Данії говорив гравцям після поразки у грі з Францією
#Данія, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - NRK.

Головний тренер збірної Данії Каспер Г'юлманд звернувся до данських футболістів на полі після матчу 2-го туру групового етапу чемпіонату світу - 2022 з Францією (1:2).

"Важливо дивитися один одному в очі, особливо після поразки, а не йти кожному своєю дорогою. Це те, що ми завжди робимо, незалежно від того, програли чи виграли. А після цього ми йдемо до вболівальників", - заявив Г'юлманд.

Захисник збірної Данії Расмус Крістенсен повідомив, що під час нетривалих командних зборів на полі після поразки тренер вимагав, щоб гравці не вішали носа.

"Він казав, що ми маємо підняти голову, розправити плечі та думати про наступний матч. Зараз ми у центрі уваги", - зазначив Крістенсен.

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