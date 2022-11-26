Енріке: Матч проти Німеччини є справжнім викликом для Іспанії

Збірна Іспанії готова до відкритого матчу проти національної команди Німеччини.

Про це розповів головний тренер іспанців Луїс Енріке.

"Німеччина постійно атакує, намагається пресингувати, заволодіти м'ячем. Ми дуже схожі, тому для збірної Іспанії цей матч є справжнім викликом. Це буде відкрита гра. Подивимося, хто з нас відкриє рахунок. Німці мають історію та гравців світового рівня, але ми переконані, що можемо перемогти.

Минулої гри у нас все вийшло. Думаю, ви ще побачите, що Коста-Рика – це справді хороша команда. Але наша мета - не повторити той результат, а нав'язати ту гру, в якій, як на мене, ми перевершуємо Німеччину. Але може статися будь-що", - відзначив Енріке.