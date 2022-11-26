Травмований лідер Еквадору сподівається зіграти і в наступному матчі ЧС

Джерело - ESPN.

Автор усіх трьох голів Еквадору на поточному чемпіонаті світу Еннер Валенсія сподівається, що зможе допомогти команді і в 3-му турі проти Сенегалу.

Про це заявив сам гравець.

"Я зробив тести - у мене розтягнення зв'язок коліна, яке мене непокоїть. Сьогодні я грав через біль, але головне, що я зміг допомогти команді, і ми, як і раніше, сильні. Моє коліно поступово покращується. Сподіватимемося, що до наступної гри воно буде ще міцнішим і я зможу продовжити допомагати команді. Наша група хороша, сильна. Потрібно добре підготуватися до фінальної гри", - сказав Валенсія.

Нагадаємо 33-річного Валенсію винесли з поля на ношах у матчі з Нідерландами (1:1). Також він не зміг дограти і поєдинок 1-го туру проти Катару (2:0).

Вирішальний поєдинок за місце у плей-оф між Еквадором та Сенегалом відбудеться 29 вересня.