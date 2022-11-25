Даніло більше не зіграє на груповому етапі ЧС-2022

Даніло отримав травму

Правий захисник збірної Бразилії Даніло не зіграє зі Швейцарією та Камеруном через травму.

Про це повідомляє TNT Sports.

Даніло травмував гомілкостоп у матчі першого туру групового етапу ЧС-2022 проти збірної Сербії (2:0).

Сьогодні захисник пройшов обстеження, у нього виявлено розтягнення зв'язок. Тренерський штаб вирішив, що бразилець не вийде на поле в матчах групового етапу проти Швейцарії й Камеруну і повернеться до гри в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Нагадаємо, збірна Бразилії завдяки дублю Рішарлісона перемогла Сербію у 1 турі ЧС-2022.