Мазрауї уникнув серйозної травми в матчі з Хорватією на ЧС-2022

Захисник збірної Марокко та Баварії Нуссір Мазрауї отримав травму у матчі 1-го туру ЧС-2022 проти Хорватії.

Про це повідомляє Bayern-Insider.

У марокканця невеликі м'язові проблеми - серйозної травми немає.

Баварія підтримує контакти з марокканською федерацією, і обидві сторони спокійні щодо фізичної форми гравця.

Однак наразі невідомо, чи він зможе продовжити виступи на ЧС-2022.

