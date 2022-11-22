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Тренер збірної Вельсу: Бейл ніколи нас не підводив

Сьогодні 06:00 325 0
Тренер збірної Вельсу: Бейл ніколи нас не підводив
#Вельс, #США, #ЧС-2022, #Гарет Бейл

Джерело - ITV.com.

Головний тренер збірної Вельсу Роберт Пейдж задоволений грою Гарета Бейла у матчі 1-го туру групового етапу чемпіонату світу - 2022 з національною командою США (1:1).

Про це заявив фахівець.

"Ми виявили характер і рішучість, завдяки яким змогли повернутися в гру та заробити очко. Важливо не програвати у стартовому матчі на турнірі. Я вдячний хлопцям за те, що вони змогли досягти нічиєї.

Бейл ніколи нас не підводив. На цей раз він залишився вірним собі, чому ми раді. Щодо вболівальників, бачити цю червону стіну було просто неймовірно. Ми вдячні за таку підтримку", - зазначив Пейдж.

У 2-му турі групового етапу чемпіонату світу - 2022 збірна США 25 листопада зіграє з Англією, а Вельс зустрінеться зі збірною Ірану.

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