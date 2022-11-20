Наставник збірної Еквадору: Валенсія зіграє проти Нідерландів

Гравець збірної Еквадору Еннер Валенсія у матчі ЧС-2022 з Катаром (2:0) був замінений на 77-й хвилині через пошкодження, яке виявилося не значним.

Про це заявив наставник збірної Еквадору Густаво Альфаро.

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Це велика перемога. Під час матчу-відкриття ти відчуваєш багато тиску та напруги. Ми знали, який тиск відчуватимемо. Ми - наймолодша команда турніру.

Найважливішим для нас було - перемогти. Ми грали так, як хотіли. Я не повністю задоволений, але достатньо спокійний, тому що зробили те, що повинні були зробити. Нам потрібно покращити певні речі, якщо ми хочемо вийти в 1/8 фіналу", - сказав Альфаро.