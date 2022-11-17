Лідер збірної Сенегалу пропустить турнір

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ліверпуля та збірної Сенегалу Садіо Мане не зіграє на чемпіонаті світу в Катарі.

Про це повідомляє Федерація футболу Сенегалу.

Футболіст не встигне відновитись після травми. Спочатку він все ж потрапив у заявку на турнір.

La @Fsfofficielle souhaite un prompt rétablissement à son joueur Sadio Mané, forfait pour la Coupe du monde 2022. pic.twitter.com/1Df9WrKrmt — FSF (@Fsfofficielle) November 17, 2022

Мане отримав травму правої малогомілкової кістки. Сенегал зіграє на ЧС-2022 у групі А з Нідерландами, Катаром та Еквадором.