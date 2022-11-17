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Мане пропустить чемпіонат світу-2022

Сьогодні 21:20 160 0
Лідер збірної Сенегалу пропустить турнір
Мане пропустить чемпіонат світу-2022
#Ліверпуль, #Збірна Сенегалу з футболу, #Садіо Мане, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Ліверпуля та збірної Сенегалу Садіо Мане не зіграє на чемпіонаті світу в Катарі.

Про це повідомляє Федерація футболу Сенегалу.

Футболіст не встигне відновитись після травми. Спочатку він все ж потрапив у заявку на турнір.

Мане отримав травму правої малогомілкової кістки. Сенегал зіграє на ЧС-2022 у групі А з Нідерландами, Катаром та Еквадором.

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