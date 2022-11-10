Левандовський: Бразилія та Аргентина - фаворити ЧС-2022

Джерело - tribuna.com.
Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Левандовський назвав своїх фаворитів чемпіонату світу-2022 в Катарі.
Про це розповів сам футболіст.
"Це не звичайний чемпіонат світу, адже він проходитиме посеред сезону. Але, я вважаю, є кілька фаворитів у Європі та Америці. Наприклад, Бразилія та навіть Аргентина, яка в нашій групі.
Але, врешті-решт, на чемпіонаті світу також потрібні удача та оптимальна форма партнерів", - сказав Левандовський.
У групі С збірна Польщі зіграє проти Аргентини, Мексики та Саудівської Аравії.
Раніше стала відома заявка збірної Польщі на ЧС-2022.