Левандовський: Бразилія та Аргентина - фаворити ЧС-2022

Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Левандовський назвав своїх фаворитів чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Про це розповів сам футболіст.

"Це не звичайний чемпіонат світу, адже він проходитиме посеред сезону. Але, я вважаю, є кілька фаворитів у Європі та Америці. Наприклад, Бразилія та навіть Аргентина, яка в нашій групі.

Але, врешті-решт, на чемпіонаті світу також потрібні удача та оптимальна форма партнерів", - сказав Левандовський.