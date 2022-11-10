Головне
Динамо розібралось з Олександрією у 12 турі УПЛ
Сьогодні 16:56 409
Чорноморець здолав Минай у 12 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 394
Львів переграв Рух у львівському дербі в 12 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 278
За підтримки FAVBET: Екскапітан донецького Шахтаря Дарійо Срна представив довгоочікувану автобіографію
Сьогодні 14:42 187
Інтер знищив Болонью, Аталанта з Маліновським поступилась Лечче: Результати 14 туру Серії А
Вчора 23:40 627
Айнтрахт розібрався з Гоффенгаймом, Лейпциг переграв Фрайбург: Результати 14 туру Бундесліги
Вчора 23:26 479
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Вчора 21:12 3352
ПСЖ контактував із оточенням Мудрика
Вчора 21:11 518
Маліновський оформив геніальний асист за Аталанту в матчі Серії А - ВІДЕО
Вчора 20:42 6664
Збірна України перемогла Косово у відборі ЧС-2024
Вчора 20:07 1673
Прямі трансляції

Левандовський: Бразилія та Аргентина - фаворити ЧС-2022

Сьогодні 19:59 175 0
Роберт Левандовський прокоментував фаворитів чемпіонатів світу
Левандовський: Бразилія та Аргентина - фаворити ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Роберт Левандовський

Джерело - tribuna.com.

Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Левандовський назвав своїх фаворитів чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Про це розповів сам футболіст.

"Це не звичайний чемпіонат світу, адже він проходитиме посеред сезону. Але, я вважаю, є кілька фаворитів у Європі та Америці. Наприклад, Бразилія та навіть Аргентина, яка в нашій групі.

Але, врешті-решт, на чемпіонаті світу також потрібні удача та оптимальна форма партнерів", - сказав Левандовський.

У групі С збірна Польщі зіграє проти Аргентини, Мексики та Саудівської Аравії.

Раніше стала відома заявка збірної Польщі на ЧС-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Олександрія: де дивитися матч УПЛ Динамо - Олександрія: де дивитися матч УПЛ 5123
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати 3352
Маліновський оформив геніальний асист за Аталанту в матчі Серії А - ВІДЕО Маліновський оформив геніальний асист за Аталанту в матчі Серії А - ВІДЕО 6664
Динамо - Олександрія 3:1: Огляд матчу Динамо - Олександрія 3:1: Огляд матчу 784
Ексгравець Шахтаря забив феєричний гол ударом через себе в Кубку Португалії - ВІДЕО Ексгравець Шахтаря забив феєричний гол ударом через себе в Кубку Португалії - ВІДЕО 977
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 4 роки епічній перемозі українця Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 4 роки епічній перемозі українця 5316
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3696 2
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28439
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 14369
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 227543 5
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4672 2
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26991