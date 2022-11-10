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Без Кендзьори: Стала відома заявка збірної Польщі на ЧС-2022

Сьогодні 18:43 362 0
Без Кендзьори: Стала відома заявка збірної Польщі на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич візьме 27 гравців на чемпіонат світу у Катарі.

Заявка збірної Польщі на ЧС-2022:

Воротарі: Бартоломей Дронговскі (Спеція, Італія), Лукаш Скорупскі (Болонья, Італія), Войцех Щенсни (Ювентус, Італія).

Захисники: Ян Беднарек (Саутгемптон, Англія), Бартош Бережинський (Сампдорія, Італія), Меттью Кеш (Астон Вілла, Англія), Каміл Глік (Беневенто, Італія), Роберт Гумни (Аусбург, Німеччина), Артур Єнджейчик (Легія, Польща), Якуб Ківіор (Спеція, Італія), Матеуш Вітеска (Клермон, Франція), Нікола Залевскі (Рома, Італія)

Півзахисники: Крістіан Бєлік (Бірмінгем, Англія), Пшемислав Франковскі (Ланс, Франція), Каміль Гросицькі (Погонь, Польща), Якуб Камінські (Вольфсбург, Німеччина), Гжегож Крихов'як (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Міхал Скораш (Лех, Польща), Даміан Шиманскі (АЕК Афіни, Греція), Себастьян Шиманскі (Феєноорд, Нідерланди)

Нападники: Роберт Левандовскі (Барселона, Іспанія), Аркадіуш Мілік (Ювентус, Італія), Кшиштоф Пентек (Салернітана, Італія), Карол Свідерскі (Шарлотт, США)

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