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Варан встигне відновитися до ЧС-2022

Сьогодні 23:24 36 0
29-річний футболіст буде готовий до мундіалю.
Варан встигне відновитися до ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Варан, #Манчестер Юнайтед

Джерело - L'Équipe.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Рафаель Варан встигне відновитися до чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє L'Équipe.

Гравець отримав травму задньої поверхні стегна у матчі 13-го туру АПЛ із Челсі (1:1) та ризикував пропустити ЧС-2022. Однак француз уже приступив до бігових вправ.

Очікується, що до повноцінного тренувального процесу Варан приєднається вже наступного тижня і буде доступним для заявки на ЧС-2022.

Цього сезону 29-річний Варан зіграв у складі МЮ 11 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Раніше збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022.

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