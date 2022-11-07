Варан встигне відновитися до ЧС-2022

29-річний футболіст буде готовий до мундіалю.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції Рафаель Варан встигне відновитися до чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє L'Équipe.

Гравець отримав травму задньої поверхні стегна у матчі 13-го туру АПЛ із Челсі (1:1) та ризикував пропустити ЧС-2022. Однак француз уже приступив до бігових вправ.

Очікується, що до повноцінного тренувального процесу Варан приєднається вже наступного тижня і буде доступним для заявки на ЧС-2022.

Цього сезону 29-річний Варан зіграв у складі МЮ 11 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

Раніше збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022.