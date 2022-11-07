Збірна Бразилії назвала заявку на ЧС-2022

Виклик отримав навіть 39-річний Дані Алвес

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Бразилії визначився зі списком 26 гравців, які поїдуть на чемпіонат світу в Катарі.

Заявка збірної Бразилії:

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Ман Сіті), Вевертон (Палмейрас);

Центральні захисники: Маркіньйос (ПСЖ), Тьягу Сілва (Челсі), Мілітао (Реал), Бремер (Ювентус);

Флангові захисники: Алекс Сандро (Ювентус), Алекс Теллес (Севілья), Даніло (Ювентус), Дані Алвес (Пумас);

Півзахисники: Пакета (Вест Хем), Фред, Каземіро (обидва – МЮ), Фабінью (Ліверпуль), Бруно Гімараєс (Ньюкасл), Евертон Рібейро (Фламенго);

Нападники: Неймар (ПСЖ), Вінісіус, Родріго (обидва – Реал), Антоні (МЮ), Габріел Жезус, Габріел Мартінеллі (обидва – Арсенал), Рафінья (Барселона), Рішарлісон (Тоттенхем), Педро (Фламенго).