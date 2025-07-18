Дуже сумно: Янчук – про причини поразки від Сербії

Догравальник збірної України з волейболу Дмитро Янчук розчарований результатом команди у матчі Ліги націй з Сербією.

Цитує гравця Суспільне Спорт.

"Сумно, дуже сумно. Хотілося дуже виграти, ми старалися. Можливо, комусь не вдавалося, але грали на максимум. Гадаю, сил не вистачило. Ми добре налаштовувалися на матч, добре розібрали сербів, десь нам не пощастило. Але все ж таки підсіли фізично, а потім – морально. Серби зіграли свою гру, а ми – ні", – сказав Янчук.

Поєдинок завершився сенсаційною поразкою українців. Проте в України шість перемог після десяти матчів, і вони продовжують боротьбу за вихід у фінал восьми. Команді залишилося зіграти ще один матч проти Канади, який відбудеться 20 липня, і перемоги може не вистачити.

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію та Нідерланди, а також прикро програли Бразилії, Ірану, Франції та Італії.