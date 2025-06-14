Перша поразка: Україна не втримала перемогу над Бразилією у Лізі націй

В третьому матчі Ліги націй команда Рауля Лосано провела поєдинок з господарями – збірною Бразилії.

Перший сет пройшов у рівній боротьбі. Втім наша команда лідирувала з невеликою перевагою. Зрештою, і завершення було за підопічними Рауля Лосано – 25:19 на користь збірної України.

Ще більш переконливо зіграла Україна у другому сеті. Наша команда зловила кураж: впевнено подавав Тупчій, добре працював блок, суперник мав проблеми з організацією гри. У підсумку, ще один сет за синьо-жовтими – 25:14

Бразильці оговталися: трибуни гнали вперед місцеву команду, а гравцям Рауля Лосано, які мали всього 14 годин на відпочинок перед цим матчем, було все важче.

Третій сет розпочався у рівній боротьбі, втім невелику перевагу втримували господарі. За рахунку 13:10 Рауль Лосано взяв тайм-аут. Це допомогло Україні трішки наблизитися в рахунку, однак господарі не віддали перевагу – 25:22.

Четвертий сет розпочався з лідерства українців. Бразильці спромоглися на камбек: за рахунку 7:6 на користь суперника Лосано взяв тайм-аут.

Однак це не дало бажаного результату. В кінцівці сету Україна наблизилася всього на одне очко. Втім останній розіграш був за Бразилією – 25:23 і рівний рахунок за сетами.

Тай-брейк краще розпочав суперник. Нашій команді набрані очки давалися непросто, не працювала подача, Бразилія виграла важливий челендж. Місцеві гравці зловили кураж і перемогли на тайбрейку 15:10.

Зрештою, Бразилія довела матч до вольової перемоги з рахунком 3:2.

Ліга націй-2025 Груповий етап, 14 червня

Бразилія – Україна 3:2 (19:25, 14:25, 25:22, 25:23, 15:10)

Нагадаємо, що в перших двох матчах Ліги націй Україна перемогла США та Кубу. Американців підопічні Рауля Лосано здолали з рахунком 3:0, а от поєдинок з кубинцями був більш конкурентним – 3:2 перемога України.

Після трьох турів в активі українців дві перемоги та одна поразка.

Завтра наша збірна зіграє останній матч першого ігрового тижня проти Ірану. Початок о 19:30.