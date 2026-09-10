Не гомілкостоп: лідер збірної України – про свою травму у матчі з Ізраїлем

Догравальник збірної України з волейболу Дмитро Янчук зазнав ушкодження у стартовому матчі чемпіонату Європи проти Ізраїлю.

Про це він розповів у коментарі Суспільне Спорт.

Янчук став найрезультативнішим гравцем збірної України в матчі, заробивши 18 очок за чотири партії. У кінцівці вирішального сету за рахунку 22:18 він травмувався при приземленні на ногу суперника.

"Трішки гравець Ізраїлю залетів на нашу половину, і я приземлився на ногу. На щастя, це не гомілкостоп. Але це стопа, [коли] ходжу, якось тягне. Побачимо, як воно буде. Завтра побачимо", – розповів Янчук.

Зазначимо, що "синьо-жовті" на груповому етапі зіграють також із командами Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі. З розкладом можна ознайомитися за посиланням.

Напередодні капітан збірної України Юрій Семенюк назвав амбітну ціль "синьо-жовтих" на турнір. Він вірить, що вони здатні здобути медалі.