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Не гомілкостоп: лідер збірної України – про свою травму у матчі з Ізраїлем

Олександр Булава — 10 вересня 2026, 22:50
Не гомілкостоп: лідер збірної України – про свою травму у матчі з Ізраїлем
Дмитро Янчук
FIVB

Догравальник збірної України з волейболу Дмитро Янчук зазнав ушкодження у стартовому матчі чемпіонату Європи проти Ізраїлю.

Про це він розповів у коментарі Суспільне Спорт.

Янчук став найрезультативнішим гравцем збірної України в матчі, заробивши 18 очок за чотири партії. У кінцівці вирішального сету за рахунку 22:18 він травмувався при приземленні на ногу суперника.

"Трішки гравець Ізраїлю залетів на нашу половину, і я приземлився на ногу. На щастя, це не гомілкостоп. Але це стопа, [коли] ходжу, якось тягне. Побачимо, як воно буде. Завтра побачимо", – розповів Янчук.

Зазначимо, що "синьо-жовті" на груповому етапі зіграють також із командами Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі. З розкладом можна ознайомитися за посиланням.

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Напередодні капітан збірної України Юрій Семенюк назвав амбітну ціль "синьо-жовтих" на турнір. Він вірить, що вони здатні здобути медалі.

Дмитро Янчук Збірна України з волейболу

Дмитро Янчук

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