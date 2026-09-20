Янчук: Можливо в рейтингу Румунія й нижче за нас, але це не означає, що гра буде легкою

Один з лідерів збірної України з волейболу Дмитро Янчук у коментарі "Чемпіону" заявив, що не потрібно недооцінювати Румунію лише через те, що вона перебуває нижче у світовому рейтингу.

Саме з румунами команда Рауля Лосано зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2026. Зустріч відбудеться 20 вересня та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

"Це вже 1/8 фіналу, тут немає слабеньких команд. Якщо бачили, Румунія виграла у Франції 3:2. Тому не потрібно недооцінювати суперника – всі ці люди також грають в хороших клубах, всі гарно тренуються. Пощастило чи ні із сіткою – не знаю. Не люблю це слово. Можливо в рейтингу вони й нижче за нас, але це не означає, що гра буде легкою".

Також Янчук задоволений виступом збірної України на груповому етапі, однак не приховує, що старт команди видався ненайкращим. "Синьо-жовті" виграли 4 матчі з 5, обігравши навіть співгосподарів турніру та віцечемпіонів світу Болгарію.

"Звичайно задоволений. По-перше, це перший мій чемпіонат Європи. І по-друге, 4 з 5 ігор виграти – як на мене, це досить круто. Звичайно, перші дві гри ми були не в ігровому ритмі, але цілком непогано зіграли. З Ізраїлем ми трішки тяжко грали. Але все одно це дуже хороша команда, те, що вони витворяли в захисті – це щось. Потім з болгарами була дуже важлива гра для нашої менталки, бо ми їм програли в Лізі націй. Ще й у них вдома зараз грати було дуже захопливо. Тому дуже круто. Я думаю, що нам просто потрібно йти в тому ж дусі й демонструвати нашу гру".

Однак навіть 4 перемоги могли не гарантувати Україні другого місця в групі. Ба більше, "синьо-жовті" були в одному сеті від третьої сходинки – в останньому матчі Болгарія вигравала у Польщі 2:1, і перемога 3:1 виводила б болгар вище за нас.

Річ у тім, що поляки достроково гарантували собі перше місце, тож на гру проти Болгарії вийшли без зіркового Леона. Та й турнірної ваги для них той матч не мав. Однак Янчук впевнений, що поляки не зливали поєдинок – це Болгарія видала неймовірний матч.

"Я трансляцію не дивився, мабуть, погана прикмета – дивитися матч тих команд, які можуть змінити ваше турнірне становище. Я вже просто ввімкнув кінцівку 5 партії, та й усе. Зливали? Та ні, куди. Це ж Польща – перша команда у світі. І таким займатися – ви що. У них там усі гравці топ рівня. Не знаю, хто міг про це думати. Через те, що Леон не вийшов? Та й що, у них є Семенюк, який кілька разів вигравав Лігу чемпіонів. Я впевнений, що вони не зливали. Якщо глянути статистику, там Ніколов набрав майже 40 очок, і другий догравальник також дуже гарно відіграв. Списувати з рахунків Болгарію також не потрібно – це віцечемпіони світу".

Нагадаємо, що команда Рауля Лосано вийшла у плейоф Євро з другого місця у групі B, здобувши 4 перемоги у 5-ти іграх (12 балів). Україна завершила груповий етап поразкою від Польщі (0:3), яка у підсумку стала першою (13 пунктів). Натомість Румунія із 9 очками фінішувала третьою у групі D.

Переможець зустрічі Україна – Румунія вийде на тріумфатора дуелі Франція – Португалія. Матч потенційних суперників "синьо-жовтих" стартуватиме 20 вересня о 19:00.

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