Збірна України в драматичному матчі поступилася Італії в Лізі націй

Збірна України з волейболу у напруженому матчі поступилась команді Італії у межах третього ігрового тижня Ліги націй.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Італійці досить легко змогли взяти перший сет – 25:15. Українці нав'язали боротьбу у другій партії, проте перемогу у кінцівці здобули чинні чемпіони світу.

Переломним для України став третій сет, де "синьо-жовті" проявили характер та розбили суперника з рахунком 25:16. Дещо схожою стала наступна партія – 25:23.

Тай-брейк розпочався з провалу для "синьо-жовтих" – 0:3. Надалі українці змогли скоротити відставання, проте італійці провели потужну кінцівку та забрали матч.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 10 матч

17 липня

Україна – Італія 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)

Нагадаємо, "синьо-жовті" після перемоги над Нідерландами зберегли місце у Лізі націй на наступний сезон. В України шість перемог після десяти матчів, вони продовжують боротьбу за вихід у фінал восьми.

Наступний матч команда зіграє проти Сербії у п'ятницю, 18 липня.