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Мені просто соромно за цю гру: Янчук – про поразку збірної України від Румунії в 1/8 фіналу Євро-2026

Микола Літвінов — 21 вересня 2026, 01:11
Мені просто соромно за цю гру: Янчук – про поразку збірної України від Румунії в 1/8 фіналу Євро-2026
Дмитро Янчук
FIVB

Один з лідерів збірної України з волейболу Дмитро Янчук зазначив, що йому соромно за поразку від Румунії (0:3) в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

За словами 27-річного догравальника, у нього склалося враження від своєї гри, ніби він місяць не тренувався до цього.

"Не знаю, як пояснити результат. Мені просто соромно за цю гру. Така кількість помилок особисто від мене. Не знаю, як пояснити, дитячі помилки.

Таке враження, що я місяць не тренувався і прийшов в зал одразу на змагання, знаєте. Наче приймалося, билося непогано, але все ж тоді, коли було треба, не вистачало чіткості в діях".

Зазначимо, що своїми думками щодо поразки "синьо-жовтих" раніше поділились пасуючий Юрій Синиця, капітан Юрій Семенюк, діагональний Василь Тупчій та догравальник Олег Плотницький.

Додамо, раніше Янчук в ексклюзивному коментарі для "Чемпіона" розповідав, що гра з румунами не буде легким протистоянням. 

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