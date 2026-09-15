Янчук: Всі гравці збірної Польщі – дуже високого рівня

Волейболіст збірної України Дмитро Янчук поділився думкою щодо наступного суперника команди на чемпіонаті Європи-2026, збірної Польщі.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт

"Кого би виділив у збірній Польщі? Усіх. Всі гравці — дуже високого рівня, грають у топклубах і прославляються в усьому світі. Всі дуже гарні гравці, які не просто так повигравали дуже багато медалей і трофеїв. Коли граєш із таким суперником, завжди ростеш і тягнешся до таких команд. Ми завжди прогресуємо в цьому плані. Головне — не збавляти оберти і знову гарно підготуватися до цього суперника", – заявив Янчук.

Матч між Україною та Польщею в рамках 5 туру чемпіонату Європи відбудеться у вівторок, 15 вересня, початок – о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що суперники підходять до очної зустрічі у статусі непереможених команд на турнірі. "Синьо-жовті" в попередньому турі здолали Португалію (3:0), а поляки також у трьох сетах переграли Північну Македонію. Вони вже гарантували собі вихід у плейоф.

Нагадаємо, що Польща є чинним переможцем Ліги націй. Саме вона вибила Україну в 1/4 фіналу наприкінці липня.