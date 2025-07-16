Плейоф все ближче: Україна у неймовірному матчі обіграла Нідерланди в Лізі націй

Збірна України з волейболу в неймовірно напруженому матчі обіграла команду Нідерландів на старті третього ігрового тижня Ліги націй.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Перший сет розпочинався з обміну подачами, ніхто не відпускав суперника у відрив. Лише в середині партії "синьо-жовті" зуміли трохи вирватись вперед. Цієї переваги вистачило, щоб забрати гру.

У другому сеті вирішальним став уже початок, коли нідерландці забрали 4 подачі поспіль та вийшли вперед (7:3). З того моменту Україна так і не змогла наздогнати суперника.

В третій партії гра була рівною до самого кінця. Лише за рахунку 19:19 Нідерланди перехопили ініціативу та з семи розіграшів забрали шість. Цього вистачило, щоб вийти вперед у зустрічі.

Потенційно вирішальний сет розпочався з переваги підопічних Рауля Лосано. Україна з самого старту вирвалась вперед та не дозволила суперникам перехопити ініціативу. У підсумку гра перейшла в тай-брейк.

На тай-брейку себе чудово проявив лідер української команди Василь Тупчій, який за цю партію вийшов у лідери за кількістю набраних очок. І це допомогло Україні здобути перемогу.

Все ж варто зазначити, що в України не пішла гра на блоках – найсильнішій стороні нашої команди. Нідерланди перевершили "синьо-жовтих" за показником вдалих блоків, а також були кращими на подачах.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 9 матч

16 липня

Україна – Нідерланди 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію, а також прикро програли Бразилії, Ірану та Франції.

Для виходу в плейоф команді потрібно фінішувати у топ-8. Перед цією грою українці йшли шостими. Перемога в цій грі значно покращила шанси України пройти в наступний етап.

З розкладом останніх поєдинків першого етапу можна ознайомитись за цим посиланням.