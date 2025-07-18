Сенсація, що може стати фатальною: збірна України розгромно поступилася Сербії в Лізі націй

Збірна України з волейболу не зуміла перемогти команду Сербії в 11 матчі Ліги націй.

Поєдинок завершився з рахунком 0:3.

Перший сет розпочинався з невеликої переваги України, яка в якийсь момент дійшла до 19:15. Однак з цього моменту серби розпочали свій камбек: забрали 6 подач поспіль, після чого вийшли вперед та закрили партію.

Українці спробували відновити паритет вже у наступному сеті, але запалу вистачило лише на початок. З рахунку 3:2 Україна жодного разу не зуміла вийти вперед, а Сербія наблизилася до сенсаційної перемоги.

Потенційно вирішальна партія також розпочалася з переваги суперника, яка протягом сету лише зростала. У підсумку підопічні Рауля Лосано так і не зуміли відігратися та віддали перемогу команді з останнього місця турнірної таблиці Ліги націй.

Ліга націй-2025

Груповий етап, 11 матч

18 липня

Україна – Сербія 0:3 (22:25, 19:25, 17:25)

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію та Нідерланди, а також прикро програли Бразилії, Ірану, Франції та Італії.

Для виходу у Фінал восьми команді потрібно фінішувати у топ-8. Перед цією грою українці йшли шостими, і поразка може зіграти злий жарт з Україною. Команді залишилося зіграти ще один матч проти Канади, який відбудеться 20 липня, і перемоги може не вистачити.