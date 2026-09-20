Провал "золотого покоління" у плейоф: підсумки виступу збірної України на Євро-2026

Після успішного виступу в Лізі націй із дебютним виходом до чвертьфіналу вболівальники мали підстави сподіватися як мінімум на повторення найкращого результату збірної України в історії – чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Наші волейболісти потрапили до, мабуть, найсильнішого з чотирьох секстетів – групи В. Найкраща команда світу – Польща, віце-чемпіони світу болгари, які до того ж грали вдома, молода амбітна збірна Ізраїлю, непрості португальці та єдиний відвертий аутсайдер, Північна Македонія – такі суперники дістались Україні.

За регламентом, до стадії плейоф виходили чотири з шести команд, тож завдання-мінімум для нашої збірної не здавалося складним. Куди заплутанішими виглядали розклади майбутніх матчів на виліт.

Стартовий склад команди України був легко прогнозованим, адже турнір пропускав догравальник Ілля Ковальов, а рівноцінних замін основі у збірній і за його присутності є не так багато.

Центральні блокуючі – Юрій Семенюк (Проект Варшава, Польща) та Владислав Щуров (Барком-Кажани). Догравальники – Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція) та Олег Плотницький (Перуджа, Італія). Діагональний – Василь Тупчій (Барком-Кажани). Зв'язуючий – Юрій Синиця (Хебей, Китай). Ліберо – Олександр Бойко (Чеське-Будейовіце, Чехія).

Тренер – Рауль Лосано.

Збірна України з волейболу ФВУ

Зазначимо, що Бойко виходив на майданчик виключно під прийом, на наших подачах його змінював Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).

Груповий етап

Україна – Ізраїль 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:19)

Єдиною несподіванкою у стартовому складі України стала поява Максима Дрозда, який нарешті набрав форму після травми та відновлення, на позиції центрального блокуючого. В Лізі націй майже всі матчі відіграв Владислав Щуров.

Початок матчу в українців не склався. Ізраїль одразу почав відриватися – 1:5, 5:10. На подачах Василя Тупчія розрив вдалося скоротити, зрівнявся рахунок на 12:12. Далі боротьба йшла очко в очко, а в кінцівці партії Рауль Лосано вже звично вдався до ротації, й несподівано джокером став Тимофій Полуян. Кілька класних прийомів непростих подач плюс одна вдала атака у важливий момент принесли українцям два сет-пойнти, перший з яких був реалізований – 25:22.

Друга партія для збірної України вийшла простішою. За 6:6 подачі Янчука та блоки Семенюка перетворили рахунок на 10:6, і далі наша команда тримала перевагу. Знову не обійшлося без своєрідного джокера. Два поспіль ейси Євгена Кісілюка, який вийшов саме заради введення м'яча в гру замість Дрозда, зробили завершення сету безпроблемним – 25:19. Чимало цьому сприяли 11 помилок за партію від ізраїльтян.

А надалі нашим суперникам вдалося вдвічі зменшити кількість помилок, і це одразу відбилося на перебігу подій. Ізраїль вирвався вперед – 13:16, після чого довів сет до переможного завершення – 22:25. Україна невдало відіграла в атаці – лише 40% успішних завершень.

Все стало на свої місця у четвертому сеті. Вдалі подачі Дрозда та блок, що вчасно увімкнувся, принесли рахунок 15:10, і довести справу до перемоги було вже справою техніки – 25:19. Неприємним епізодом стало невдале приземлення на ногу суперника Янчука, в підсумку якого наш волейболіст трохи підвернув гомілкостоп. Саме Дмитро став найрезультативнішим гравцем матчу з 18 очками.

Україна – Північна Македонія 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)

Проти очевидного аутсайдера секстету Лосано зробив дві заміни у стартовому складі. Янчуку, який не отримав серйозного пошкодження, дали перепочити, на майданчик із перших хвилин вийшов Кісілюк. Центрального блокуючого Дрозда після якісного матчу проти Ізраїлю замінив Денис Велецький.

Старт поєдинку був за українцями. Завдяки ейсам Плотницького та Тупчія наша збірна отримала комфортну перевагу в 5 очок, що дозволило виграти перший сет – 25:22. Однак велика кількість помилок в атаці та на других передачах не могли не непокоїти.

Друга партія теж не обійшлася без неприємностей. Перевага у 5-6 очок, зароблена в середині партії, після ротації від Лосано скоротилася до одного пункту – 23:22. Тренер відчув свою помилку і повернув на майданчик найефективнішого в атаці збірної України Кісілюка. Саме його дві атаки закрили партію на нашу користь – 25:22.

Все стало на свої місця в останньому сеті. Стартовий ривок чотирма поспіль ейсами зробив Плотницький (загалом – 7 за матч) і дуже швидко перевага українців стала непристойною для такого рівня зустрічі – 15:4.

Одна з подач Олега принесла українцям доволі кумедне очко, адже після прийому македонця м'яч злетів дуже високо, зачепив під стелею одну з конструкцій арени і впав на половині майданчику суперників. За новими правилами, якщо м'яч торкнувся конструкції і залишився на тому ж боці майданчику, звідки й вилітав, то гра не зупиняється. Відповідно, Плотницькому зарахували ейс.

Остаточний же рахунок партії – 25:10 – говорить сам за себе.

Плотницький набрав у нашій команді найбільшу кількість очок (16), однак найкращим гравцем поєдинку потрібно називати Кісілюка – 14 набраних пунктів із неймовірними 76% реалізації атак.

Україна – Болгарія 3:1 (25:23, 25:22, 21:25, 25:21)

Матч проти господарів болгар фактично за другу позицію у групі не міг не стати неймовірно нервовим. У збірної України прогнозовано повернулися до стартового складу Янчук і Дрозд.

Перший сет був майже повністю рівним. На серії подач братів Ніколових відповідав своїми гарматами Плотницький. Українці на його подачах вийшли вперед – 15:12, однак суперники відповіли своїм ривком – 18:19. Однак надалі припустилися пари мінімальних помилок, а за високого рівня волейболу такого робити не можна. Наші волейболісти реалізували другий сет-пойнт – 25:23.

Другу партію зібраніше розпочали українці, які періодично відривалися на декілька очок, але болгари знаходили в собі сили підтягуватися в рахунку. Нарешті за 20:17 на подачу вийшов Плотницький і видав один ейс, одного разу вибив прийом, а ще один м'яч після тривалого розіграшу суперники вирішили взагалі не піднімати, хоча той довго летів і падав у середину їхньої шостої зони. Свою перевагу Україна вже не віддала – 25:22.

Жоден із попередніх матчів цих команд не завершився у трьох партіях. Тож не дивно, що у третьому сеті болгари за допомоги трибун віднайшли свою гру й потужністю своїх подач та атак досягли відриву майже зі старту. Надалі вони тримали перевагу в 4-5 очок – 21:25.

Четверта партія стала найбільш нервовою, та найголовніше – вона виявилася останньою. За рахунку 8:8 за справу взявся Олег Плотницький, вкотре змусивши згадати півфінал молодіжного чемпіонату Європи-2016 проти італійців. Наш лідер вийшов на подачу і в друзки розніс загалом по матчу якісний прийом болгар.

Чотири ейси з п'яти поспіль брейкових очок принесли Україні солідну перевагу, і як не намагалися в кінцівці брати Ніколови виправити ситуацію, їм вдалося лише скоротити розрив у рахунку – 25:22. Сам Плотницький вдалою атакою поставив масну крапку в блискучому для себе матчі, в якому він набрав 23 очки.

Перемога відкрила нашій команді шлях до стратегічно важливого другого місця у групі. Перше, зрозуміло, було зарезервовано від початку для найкращої збірної Європи на поточний момент – Польщі.

Україна – Португалія 3:0 (25:18, 25:18, 25:19)

На поєдинок проти одного з аутсайдерів групи Лосано трохи змінив стартовий склад. Замість центрального блокуючого Дрозда вийшов Владислав Щуров, а Тупчій поступився місцем на майданчику Максиму Тонконогу.

Старт для наших волейболістів вийшов невдалим – 0:3, 3:6. Тут на подачу вийшов Олег Плотницький і зробив майже те саме, що у вирішальній партії проти болгар. Україна вийшла вперед і надалі поступово почала відриватися. Справу довершили ейсами Янчук і Семенюк – 25:18.

Далі пішло простіше. Другу партію українці розпочали дуже потужно, одразу зробивши собі серйозний запас. Продовжив запалювати Плотницький, який в моменті мав 9 з 10 (90%!) результативних атак. Рахунок першого сету повторився – 25:18.

По такій грі португальці могли розраховувати вийти хоча б у третій партії з 20 очок. Вони першими дісталися до десяти, однак на цьому їхні успіхи скінчилися. Вдалі атаки Плотницького та Янчука і навіть ейс планером від Євстратова, який змінив Синицю на останні розіграші, зафіксували перемогу українців – 25:19.

Найрезультативнішим у нашій команді другий матч поспіль став Олег Плотницький із 19 очками.

Україна – Польща 0:3 (20:25, 13:25, 22:25)

Матч за перше місце в групі проти де-факто найкращої команди світу особливих шансів для українців не приніс. Поляки вщент знищили наш прийом подачами неймовірної сили і точності.

Уже старт зустрічі вийшов приголомшливим, коли поляки здобули 7 очок поспіль на подачах зіркового догравальника Вільфредо Леона – 1:8. Наші волейболісти не здалися і відповіли схожою серією гармат від Плотницького, зрівнявшись на 13-ти. Однак кінцівку сету досвідчені суперники провели зразково, зробивши ривок у потрібний момент – 20:25.

У другій партії стався справжній розгром. Як протистояти подачам Леона, Каміля Семенюка, Бартоломея Боладжа, українці просто не розуміли – 13:25.

Останній сет став найбільш рівним у поєдинку. У середині партії наші волейболісти навіть на короткий час вийшли вперед – 15:13, однак вирішальні розіграші знову залишилися за поляками – 22:25.

З чотирма перемогами у п'яти матчах і різницею сетів 12:5 Україні залишалося чекати підсумку заключного матчу в групі В, де господарям болгарам з трьома успіхами та співвідношенням партій 10:4 потрібно було обігравати поляків з рахунком 3:0 або 3:1 для завоювання другого місця в секстеті.

Болгарія ледь не впоралася зі своїм надскладним завданням завдяки феєричній грі свого лідера, Александара Ніколова, що набрав 36 очок. І все ж Польща, не продемонструвавши такого ж настрою, як проти України, взяла два сети, і, програвши матч – 2:3, не дозволила болгарам посунути наших хлопців на третю позицію.

Standings provided by Sofascore

Третє місце у групі В давало у чвертьфіналі вихід на тих таки поляків, зрозуміло, що будь-яка збірна намагається уникнути раннього потрапляння на найкращу команду світу. Зараз не пощастило Болгарії, правда, до чвертьфіналу одні з господарів чемпіонату Європи не дійшли, сенсаційно поступившись німцям у феєричному п'ятисетовому поєдинку 1/8 фіналу.

Україні на цій стадії дісталася в суперники третя збірна з групи D – команда Румунії. Цей секстет за іменами, хоч і поступався нашому, але виглядав досить солідно: чинні олімпійські чемпіони французи, чвертьфіналісти Ліги націй-2026 турки та завжди неприємні німці.

Однак Туреччина приїхала на турнір у неоптимальному складі й примудрилася взагалі не вийти до плейоф, пропустивши туди Латвію під керівництвом екстренера збірної України Угіса Крастіньша. А третьою стала Румунія, яка в останньому турі групового етапу перемогла вже немотивованих французів.

Standings provided by Sofascore

Вдалі часи румунських волейболістів залишилися у глибинах 20 сторіччя з єдиним титулом на чемпіонатах Європи у 1963 році. Однак зараз збірна Румунії перебуває на підйомі й у 2023-му команда дійшла до чвертьфіналу, де поступилася якраз Франції.

1/8 фіналу

Україна – Румунія 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)

Наша команда дуже невдало розпочала поєдинок. Румуни постійно трималися попереду на 2-3 очки. Здавалося, що перелом може настати після подач Плотницького, коли рахунок з 13:15 змінився на 16:15. Однак українці припускалися занадто багатьох помилок (9 за сет), і зусиль одного Олега для успіху не вистачило – 22:25.

Другу партію Україна розпочала краще, двічі відриваючись на 3 очки від суперників. Але чергові серії помилок у простих ситуаціях дозволили румунам зрівняти рахунок у середині сету, а кінцівку вони провели відверто краще за рахунок вчасних ейсів – 21:25.

Вирішальний сет нагадував гойдалки. Кожна з команд почергово виходила вперед на 3 очки, однак втримати перевагу не вдалося нікому. Партія перейшла у рівний клатч, де збірна України втратила два шанси на брейк через помилки в атаці Плотницького та Янчука з четвертої зони.

Першими до матч-пойнту дісталися румуни, однак два шанси на їхніх подачах українці відіграли. Два наші сет-пойнти також не принесли результату й зрештою з четвертої можливості збірна Румунія закрила гру на свою користь – 28:30.

Від матчу 1/8 фіналу можна було очікувати різного, але розгрому під нуль…

Підсумки

Слабкою втіхою для України є те, що Олег Плотницький на поточний момент залишається лідером турніру за кількістю ейсів (20), і його результат буде непросто побити всім гравцям, які залишаються у грі.

Наша збірна випала з десятки світового рейтингу FIVB, ускладнивши собі завдання потрапити на Олімпіаду-2028. До першого кошика посіву на чемпіонат світу-2027 команда також не проходить.

Євро, яке так здорово починалося на груповому етапі, завершилося для "золотого покоління" збірної України оглушливим провалом від далеко не найсильнішого суперника, що стартував на турнірі поза топ-30 у рейтингу.

Найбільш прикро, що команда яскравою грою у складній групі забезпечила собі найлегшу сітку плейоф і сама ж поховала сподівання на підсумковий успіх у першому ж матчі на виліт.

Залишається сподіватися на правильні висновки з цього виступу. Самих лише вибачень перед уболівальниками буде явно замало.