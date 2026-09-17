Україна – Румунія: коли та де дивитися матч плейоф Євро-2026

У неділю, 20 вересня, збірна України з волейболу зіграє проти Румунії у першому раунді плейоф чоловічого чемпіонату Європи-2026.

Протистояння розпочнеться о 16:00 (за київським часом). Переглянути пряму трансляцію можна буде на телеканалі Суспільне Спорт, місцевих телеканалах Суспільного, на Ютуб-каналі Суспільне Спорт та на платформі Київстар ТБ.

Нагадаємо, що команда Рауля Лосано вийшла у плейоф Євро з другого місця у групі B, здобувши 4 перемоги у 5-ти іграх (12 балів). Україна завершила груповий етап поразкою від Польщі (0:3), яка у підсумку виграла групу В (13 пунктів). Натомість Румунія із 9 очками фінішувала третьою у групі D.

Переможець зустрічі Україна – Румунія вийде на тріумфатора дуелі Франція – Португалія. Матч потенційних суперників "синьо-жовтих" стартуватиме 20 вересня о 19:00.

Додамо, що для України це четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу, у якому поступилися Словенії (1:3). Чинним переможцем континентальної першості є Польща.

Раніше лідер синьо-жовтої команди Олег Плотницький оцінив рівень румунів та розповів, який результат буде для нього успішним на Євро-2026.