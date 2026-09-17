Постійно нагадує про те, що ми можемо бути вище в топі: Плотницький оцінив роботу із Лосано

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький в інтерв'ю "Чемпіону" розповів, що команді нормально працюється під керівництвом Рауля Лосано.

Зірка "синьо-жовтих" додав, що за свою кар'єру вже встиг попрацювати із різними наставниками, тому швидко адаптується та може знайти спільну мову з будь-яким тренером.

"Загалом нормально працюємо. Вони аналізують завжди все. Можливо, в когось трохи краще, але, думаю, ми на рівні вище середнього в цьому плані. І знову ж таки, щодо можливостей, які є в тренера. Поки ми, порівняно з іншими командами, що вище нас в рейтингу, в різних положеннях та ситуаціях. Тому він намагається витискати максимум з того, що є, і мені здається, що досить непогано виходить", – сказав Олег.

Також провідний волейболіст виділив сильні сторони нинішнього наставника української збірної.

"Думаю, найсильніша – він нам постійно нагадує про те, що ми можемо бути вище в топі, ніж зараз є, якщо гратимемо так, як вміємо. Він це показує, розказує. І це факт, а не його вигадані історії, казки. Так і є, але для того, аби ми завжди були на цьому рівні нам необхідно, щоб ніхто не травмувався. Бо збірні, що вище нас, можуть замінити гравців, і команда сильно не просяде. В нас такого моменту немає. Хтось один випав – вже не такий тренувальний процес. А якщо випаде два – це вже маленька трагедія. В цьому плані нам важче", – зазначив Плотницький.

Аргентинський спеціаліст очолив збірну України у квітні 2024-го. Він має досвід роботи зі збірними Іспанії, Польщі, Німеччини, Ірану та Китаю. Саме під його керівництвом "синьо-жовті" стали переможцями Золотої Євроліги-2024, обігравши у фіналі Хорватію з рахунком 3:1.

Тепер підопічні Лосано пробилися до плейоф Євро-2026, де у першому раунді зіграють проти Румунії – 20 вересня о 16:00 (за київським часом).

Раніше Плотницький оцінив рівень наступного суперника України, а також зізнався, який результат "синьо-жовтих" буде для нього успішним на континентальній першості.

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи "синьо-жовті" пробилися до чвертьфіналу, у якому поступилися Словенії (1:3). Чинним переможцем континентальної першості є Польща.

Із повним інтерв'ю Плотницького можна ознайомитися – тут.