Як вийти в найкращу сітку з найгіршої групи – інструкція від України: підсумки групової стадії Євро-2026

Збірній України з волейболу не пощастило ще до початку чемпіонату Європи-2026. Найбільше – із суперниками, але також ще й із календарем.

Однак команда Рауля Лосано гідно прийняла виклик, провела чи не найкращий в історії груповий етап та зуміла вийти з найбільш важкої групи до найбільш легкої сітки.

Тепер шлях до медалей відкритий.

Про виступ України на груповому етапі, майбутніх суперників "синьо-жовтих" та загальні підсумки першої стадії – у цьому матеріалі.

Як єдина помилка України ледь не коштувала другого місця

У групі А є Італія та Словенія – два світові гранди – але решта команд не виглядають так грізно. У "С" взагалі чи не всі команди одного рівня – середнього, а у групі D є нестабільний гранд Франція, та непогані Туреччина і Німеччина.

Тим часом у нас – найкраща із запасом команда світу Польща, чинний віцечемпіон світу Болгарія із зірковим дуетом братів Ніколових, Україна, що з двох ніг влетіла до рейтингу найкращих збірних світу, та середняки Португалія, Ізраїль і Північна Македонія.

Ще до початку матчів ніхто всерйоз не розраховував на перемогу в поєдинку з поляками – Олег Плотницький зрозуміло пояснив, чому:

"Для якоїсь гарної заруби між нами наразі треба, щоб Польща грала принаймні на 60-70% своїх сил, а ми на 100%, причому всі. Тоді напевне це буде заруба, і я не можу сказати, що Україна би виграла".

Серйозні побоювання були щодо матчу з Болгарією – дуже незручним суперником, який перегравав нас буквально два місяці тому. Та ще й гра була третьою поспіль – ото пощастило з графіком!

Решта команд мали бути прохідними для всіх трьох фаворитів.

Власне, Португалію та Македонію українці й розгромили, і єдиною помаркою став матч проти Ізраїлю, де "синьо-жовті" примудрилися віддати сет. Ніби й така дрібничка, але вона ледь не коштувала нам другого місця.

Україна перемогла ще й Болгарію, чим, здавалося б, гарантувала собі щонайменше топ-2.

А в останньому матчі очікувано розгромно програла Польщі. Тоді ситуація виглядала так:

Польща – 12 очок за 4 матчі (12:0 за сетами) Україна – 12 очок за 5 матчів (12:5 за сетами) Болгарія – 9 очок за 4 матчі (10:4 за сетами)

В останньому матчі групи Польща грала саме з Болгарією. Нас влаштовувала будь-яка перемога Польщі або поразка на тайбрейку, болгари ж випереджали б нас у разі перемоги 3:0 або 3:1. Тож майбутнє України було в руках поляків.

Вони навіть впевнено виграли перший сет та ударно провели початок другого. Але далі... просто вимкнулися. Ось Болгарія відігрується та переводить гру на "більше/менше", ось забирає партію, ось ситуація повторюється.

Перед четвертим сетом наш зірковий Василь Тупчій на своєму каналі пояснював, що Польща нікого не зливає, але здавалося, що вона дійсно грає проти нас. І той єдиний програний сет від Ізраїлю міг коштувати нам другого місця…

Але поляки таки перевели гру на тайбрейк! Так, далі програли, але на це нам уже байдуже… Ми вийшли з групи, отримавши найкращий шлях. Чому?

Ідеальна сітка для України

Команди нашої групи у плейоф виходять на суперників з групи D, де, як ми вже казали, було три грізні команди – Франція, Туреччина та Німеччина. Усі троє є учасниками Ліги націй, однак у плейоф ЛН цього сезону вийшли лише турки.

Франція – чинний олімпійський чемпіон – останнім часом здає позиції, Німеччина – міцний середняк, тобто з ними можна і треба боротися. Це не Польща, яка коли потрібно є ледь не непереможною.

Однак нам пощастило ще більше – серед цих трьох опонентів Україні дісталася… Румунія. Так, це типовий середняк, якого "синьо-жовті" стабільно перемагають 3:1.

Далі краще, у чвертьфіналі переможець нашого протистояння зустрінеться з кимось з пари Франція – Португалія. Других ми розгромили у своїй групі, а з французами боротися можемо і маємо – нас приблизно однаково оцінювали букмекери перед стартом Євро.

Головні фаворити – Італія та Польща – можуть зустрітися з Україною лише у півфіналі та фіналі відповідно. Дійсно, найкраща сітка.

Сітка плейоф чемпіонату Європи 2026 з волейболу скріншот

Третє, як і перше місце, означали б, що у чвертьфіналі нашим опонентом була б або Польща, або Болгарія, яка ще й грає у себе вдома. Обидва варіанти виглядають гіршими за французів.

А що там в інших?

З групи A до плейоф пройшли Італія (хто б сумнівався), Словенія, Чехія та Греція. І якщо італійці пройшли перший етап надвпевнено, то словенці – десь третя команда Європи – примудрилися злити матч Греції. Це, мабуть, єдина сенсація.

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У групі D ми вже згадували про сенсаційний успіх Румунії, також у плейоф примудрилася пробитися Латвія, яку очолює колишній тренер збірної України Уґіс Крастіньш.

Найприємніша для України частина – Туреччина примудрилася не вийти у плейоф. Чому це важливо? Бо команда починала змагання в топ-10 світу, і її виліт дозволяє зайти та закріпитися в десятці Україні.

А цей рейтинг надзвичайно важливий – за ним відбуватиметься посів на Кубок світу 2027, за ним же роздаватимуться останні ліцензії на Олімпійські ігри 2028.

Standings provided by Sofascore

Найцікавіша боротьба була в України, і про неї ми вже розповіли. Але найбільш рівною була група С, де одразу 4 команди (Фінляндія, Бельгія, Сербія, Данія) боролися за 4 прохідні місця між собою. І до останнього матчу не було зрозуміло, де хто опиниться.

З іншого боку, в цій групі й не було очевидних фаворитів, як у решті. Від того й такий результат.

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Що потрібно знати про Румунію?

В першу чергу, достатньо глянути на місце команди у світовому рейтингу. Румуни завдяки позитивному результату в групі піднялися на 25 сходинку, але це все ще суттєво нижче за Україну, яка йде десятою.

Команда має багату історію – медалі чемпіонатів світу та Європи, навіть "бронзу" Олімпійських ігор. Але всі ці успіхи були вже десятки років тому.

"Бронза" Олімпіади – у 1980-му, медалі ЧС – у період з 1956 до 1966 років, єдине "золото" Євро було здобуте у далекому 1963-му, а остання медаль – у 1977-му. Далі щось зламалося.

У цьому столітті команда лише двічі проходила кваліфікацію чемпіонатів Європи – цього року змагається у статусі співгосподаря. На чемпіонат світу – лише одного разу, у 2025-му.

Попри це, збірна України не збирається недооцінювати опонента:

"Це точно не проста команда, як дехто думає. Є гравці, які грали і в Плюс-лізі, і в Італії, тому легко тут уже ні з ким не буде. Готуємося, ви підтримуйте нас, уболівайте. Йдемо далі", – каже Тупчій.

На цьогорічній першості лідерами команди є 21-річний догравальник Крістіан-Даніель Кітігой, у якого 90 очок за 22 сети, а також діагональний Александру Раце, у якого 78 очок. Для порівняння, найкращий у складі України Плотницький має 79 зароблених балів.

Також у румунів виблискує 25-річний блокуючий Бела Флоріан Барта. У нього вже 14 блоків на турнірі, більше, ніж в української стіни Юрія Семенюка (11).

22-річний ліберо команди Кароль-Габріель Косінскі входить у топ-10 турніру за найкращими прийомами (36,27%). Хоча наш Олександр Бойко перебуває ще вище, на другому місці (45,83%).

В чому румуни точно поступаються, то це в подачі. На всю команду у них 26 ейсів, тоді як в одного Олега Плотницького – 19. Він, до речі, є лідером турніру за цим показником.

Тобто Румунія – дійсно сильний суперник, але в оптимальній формі Україна має його проходити без серйозних проблем. Подивимося, чи вийде.