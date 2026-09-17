Лосано: Як за такої кількості загиблих, руйнувань і насильства може відбутися матч Україна – Росія

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано не уявляє, як "синьо-жовті" гіпотетично можуть перетнутися на одному майданчику з Росією, коли продовжує тривати повномасштабна війна.

Його слова передає Sport.pl.

Загалом аргентинський наставник не розуміє, як можна повертати росіян на міжнародну арену, коли вони далі тероризують та знищують український народ.

На думку Лосано, навіть після закінчення війни неможливо було б просто клацнути пальцями та забути усе, що відбувалося усі попередні роки.

"Я не уявляю, як за такої кількості загиблих, руйнувань і насильства може відбутися матч Україна – Росія. Я не уявляю цього з огляду на те, що вісім тисяч дітей, викрадених із півдня України, передали російським сім'ям. Усе це є злочином проти людяності. Перш за все, давайте правильно визначимо те, що відбувається в Україні. Не говорімо про війну між державами, які змагаються між собою, а про вторгнення однієї країни в іншу. Аж 20% території України були силоміць захоплені Росією. Я не уявляю повернення росіян до міжнародних змагань, доки триває вторгнення. Навіть після його завершення не можна просто клацнути пальцями, щоб усі забули про те, що відбувається вже чотири з половиною роки. Світова федерація робить величезну помилку, допускаючи росіян до змагань, коли остаточного припинення вогню не досягнуто", – сказав Лосано.

Нагадаємо, раніше FIVB ухвалила рішення про повернення російських спортсменів до міжнародних змагань. Це стало можливим після того, як Міжнародний олімпійський комітет скасував попередні обмеження щодо участі представників Росії у світових турнірах.

Напередодні також стало відомо, що країну-агресора вже офіційно долучили до Ліги націй з наступного сезону.

Водночас президент Всеросійської федерації волейболу Станіслав Шевченко заявив, що чоловіча збірна РФ не братиме участі на чемпіонаті світу-2027, який триватиме в Польщі, згідно з міркувань безпеки.

Раніше один із лідерів збірної України Василь Тупчій заявив, що бойкот Ліги націй через повернення Росії нічого не дасть.

Додамо, що у найближчому поєдинку "синьо-жовті" зіграють проти Румунії в 1/8 фіналу Євро-2026. Матч відбудеться 20 вересня о 16:00 (за київським часом). Переглянути зустріч можна на Суспільне Спорт.