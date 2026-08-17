Основний догравальник збірної України пропустить чемпіонат Європи-2026

Догравальник збірної України з волейболу Ілля Ковальов пропустить чемпіонат Європи-2026.

Як повідомляє Суспільне Спорт, він не допоможе "синьо-жовтим" через проблеми зі здоров'ям.

Замість Ковальова тренерський штаб збірної України з волейболу включив іншого догравальника, Тимофія Полуяна.

Водночас сам Ілля вже розпочав тренуватися за індивідуальною програмою, завершуючи процес відновлення через ушкодження руки, внаслідок чого йому була потрібна операція.

Ковальов брав участь у двох попередніх Євро, де збірна України двічі проходила у плейоф – дійшла до 1/8 фіналу (у 2021 році) та чвертьфіналу (у 2023-му). Також український волейболіст у повному обсязі виступив у розіграші Ліги націй.

Перед початком чемпіонату Європи у збірної України з волейболу заплановано п'ять товариських матчів. Один з них українці проведуть у середу, 19 серпня, проти Фінляндії за зачиненими дверима.

Сам чемпіонат Європи з волейболу розпочнеться для України 10 вересня матчем проти Ізраїлю.

Напередодні тренерський штаб жіночої збірної України з волейболу визначився із заявкою на чемпіонат Європи-2026.