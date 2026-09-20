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Україна – Румунія: анонс онлайн-трансляції матчу 1/8 фіналу Євро-2026

Денис Іваненко — 20 вересня 2026, 07:11
Україна – Румунія: анонс онлайн-трансляції матчу 1/8 фіналу Євро-2026
Україна – Румунія, онлайн-трансляція матчу Євро-2026
ФВУ

У неділю, 20 вересня, збірна України з волейболу проведе поєдинок 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи-2026, де їй протистоятиме національна команда Румунії.

Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Плеєр із трансляцією буде додано ближче до початку протистояння.

Зазначимо, що "синьо-жовті" вийшли у плейоф Євро із другого місця у групі B, здобувши чотири перемоги у п'яти іграх (12 балів). Натомість Румунія з дев'ятьма очками фінішувала третьою у групі D.

Переможець цієї зустрічі вийде на тріумфатора дуелі Франція – Португалія. Поєдинок потенційних суперників України стартуватиме 20 вересня о 19:00.

Раніше Василь Тупчій висловився про тренера румунів Серджу Станку. Діагональний "синьо-жовтих" порівняв фахівця з Кім Чен Ином.

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