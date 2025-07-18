Я не знаю, що сталося, – тренер збірної України прокоментував сенсаційну поразку від Сербії в Лізі націй

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано здивований сенсаційною поразкою від Сербії в 11 матчі Ліги націй. Він не розуміє, що сталося у першому сеті, після якого "синьо-жовті" так і не зуміли зібратися.

Його слова передає Суспільне спорт.

"Почали добре, але потім я не знаю, що сталося. Маємо засвоїти з цього урок на майбутнє, і будемо дивитися відео, як ми провалилися в першому сеті. Зараз нам потрібно відновитися і готуватися до матчу з Канадою", – сказав Лосано.

Для виходу у Фінал восьми команді потрібно фінішувати у топ-8. Перед цією грою українці йшли шостими, і поразка від Сербії може зіграти злий жарт з Україною. Команді залишилося зіграти ще один матч проти Канади, який відбудеться 20 липня, і перемоги може не вистачити.

Нагадаємо, українці здолали США, в неймовірному матчі перемогли Кубу та Японію, не залишили шансів Туреччині, здолали Болгарію та Нідерланди, а також прикро програли Бразилії, Ірану, Франції та Італії.