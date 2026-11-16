Найсексуальніша волейболістка світу розбурхала мережу спокусливими селфі перед дзеркалом

Американська модель та колишня волейболістка Кейла Сіммонс знову привернула увагу підписників серією ефектних фотографій.

Спортсменка, яку в мережі називають "найсексуальнішою волейболісткою світу", поділилася новими кадрами в Instagram Stories.

Сіммонс позувала перед дзеркалом у спальні в обтислому бордовому топі з відвертим декольте.

На одному зі знімків вона продемонструвала свій образ, тримаючи телефон перед дзеркалом, а згодом опублікувала ще одне селфі крупним планом, насолоджуючись напоєм.

Нагадаємо, колишня представниця університету Маршалла після завершення волейбольної кар'єри зосередилася на розвитку соціальних мереж і стала популярною інфлюенсеркою.

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В Instagram за нею стежать майже мільйон користувачів, яким вона регулярно показує стильні образи, тренування, подорожі та моменти повсякденного життя.

Раніше Кайла поділилася в соцмережах серією знімків, поєднавши спортивну естетику з провокаційним образом.